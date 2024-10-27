摩爾多瓦正在重演鄰國烏克蘭故事？

在反對派選票短暫性領先之後，摩爾多瓦公投最終以戲劇性結尾收場：根據摩爾多瓦中央選舉委員會於21日公布的計票最終結果，在統計了99.64%的選票後，有50.46%的選票贊成通過修改憲法加入歐盟，而49.54%的選票則持反對意見，這意味着此次入歐公投以「親歐派」勝出而告終。

在之前統計的初步結果中，反對加入歐盟的選民一度佔據優勢，但隨着時間的推移，贊成票的數量在21日上午最終超越了反對票。然而在親歐派佔據上風的同時，親歐派領袖、摩爾多瓦現任總統桑杜（Maia Sandu）本人，在總統選舉的第一輪投票中並未確立明顯的勝勢。這使得總統寶座的最終歸屬，還需等待11月3日第二輪總統選舉結果決定。

近年來，摩爾多瓦一直在「親俄」與「親歐」兩條道路上搖擺不定。俄烏衝突爆發後，摩爾多瓦現任總統桑杜明確採取了「親歐路線」，打壓親俄勢力，使得摩爾多瓦的內部矛盾迅速加劇。此次「入歐公投」更是讓兩派的矛盾進一步公開化，摩爾多瓦的政局變得更加錯綜複雜。

作者: 白俄羅斯國立大學國際關係碩士生薛凱桓



摩爾多瓦總統選舉與「入歐公投」的選票頗具戲劇性。在摩爾多瓦選舉前夕，西方媒體曾做出預測，認為在親歐勢力和行動與團結黨（PAS）的支持下，現任總統桑杜將取得壓倒性的勝利。他們判斷的依據是摩爾多瓦反對派的不團結，無法推舉出強有力的候選人，同時摩爾多瓦中央選舉委員會在選舉前夕拒絕為反對派「維多利亞勝利集團」（Pobeda）的候選人博萊（Vasily Bolya）進行候選人登記。

然而，選舉結果卻令人大跌眼鏡：在統計了98%的選票後，桑杜的得票率僅為42.07%，遠低於之前的預期。而親歐派選民在「入歐公投」也只是在最後關頭，以微弱的優勢戰勝了親俄派選民。

摩爾多瓦總統桑杜在總統選舉首輪投票中得票未能超過50% ,將與斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）共同進入第二輪總統選舉。 （REUTERS）

結果一經公布，立即引爆了輿論。「入歐公投」與總統選舉中出現的反差，使民眾對選舉公正性的質疑聲四起。摩爾多瓦的親俄勢力批評稱，這次「二合一」選舉的結果是通過「大量的違規行為、偽造選票和濫竽充數」等手段捏造出來的，認為這背後離不開美西方勢力的暗中操縱。

此次「二合一」選舉也確實充滿了諸多疑點：根據摩爾多瓦中央選舉委員會公布的數據，總統選舉中得票率第二的是出身於摩爾多瓦的親俄地區加告茲（Gagauzia），曾擔任摩爾多瓦的總檢察長的社會黨代表斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）。此次大選，他的得票率為26.27%。

這位前總檢察長對桑杜的社會經濟政策以及忽視內部的問題一直持批判態度。在外交政策方面，他主張走平衡路線，反對對俄制裁，反對桑杜的「歐洲一體化」政策。同時他拒絕參與「入歐公投」，並以此表達對現任總統桑杜的抗議。

根據摩爾多瓦憲法，由於桑杜得票率未能超過50%，她將與斯托亞諾格洛共同進入第二輪總統選舉的角逐，該輪選舉定於11月3日舉行。因此，如何壓倒斯托亞諾格洛及其所代表的「親俄派」，成為了桑杜需要考慮的首要問題。

曾擔任摩爾多瓦的總檢察長的社會黨代表斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）將與現任總統桑杜（Maia Sandu）角逐總統一職。(Reuters)

早在2021年，斯托亞諾格洛就曾因捲入腐敗醜聞在總檢察長辦公室大樓內被捕並免職。此次以社會黨為代表的反對派，將摩爾多瓦當局定罪斯托亞諾格洛的行為與他反腐敗和親俄立場等標籤聯繫起來，並指責桑杜對斯托亞諾格洛進行了「政治迫害」。

斯托亞諾格洛陣營對選舉公正性提出質疑的核心在於「海外選票的公正性問題」。摩爾多瓦的總統選舉制度允許身在海外的摩爾多瓦公民前往當地使領館參與投票。過往的選舉經驗表明，海外摩爾多瓦公民的選票以及首都基希訥烏的選票，往往是決定總統選舉勝負的關鍵。

選舉啟動之初，西方媒體普遍認為桑杜可在第一輪拿下選舉勝利，然而，在選舉首日統計了近30%的選票後，桑杜的得票率僅比斯托亞諾格洛高出6個百分點。這一結果顯然出乎桑杜及其幕僚團隊的預料。

2024年5月29日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問摩爾多瓦（Moldova），與摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）會面後舉行聯合記者會。（Reuters）

選舉首日結果不盡如人意，桑杜隨即調整了首次選舉新聞發布會的安排。在會上她向記者表示，摩爾多瓦近期正面臨「對自由和民主前所未有的衝擊」。她聲稱，有一個「有組織的犯罪集團」正在摩爾多瓦暗中活動，這個「官方犯罪團伙」與外國勢力勾結。他們以極其卑劣的手段，動用數千萬歐元、散布謊言和進行宣傳攻勢，企圖使摩爾多瓦陷入動盪。

她還強調已有證據表明這些勢力的目標所在，指出這個有組織犯罪集團意圖通過購買30萬張選票來破壞選舉的民主進程。桑杜在發布會上還明確表示，她將在最終選舉結果揭曉後採取進一步行動。

就在桑杜發布會結束後的次日清晨，計票情況出現了顯著變化。摩爾多瓦的選舉計票系統開始錄入來自海外的選票。最終，在幾乎所有選票都被統計完成後，桑杜的得票率相較於第二名斯托亞諾格洛領先了16個百分點，實現了領先優勢的飛躍式提升。

許多在莫斯科投票的摩爾多瓦公民在接受採訪時直截了當地表示：他們強烈反對桑杜，並公開反對加入歐盟的路線。在俄羅斯境內，摩爾多瓦中央選舉委員會僅印製了1萬張選票，而實際居住在該國的摩爾多瓦人數量高達約40萬。

2024年10月20日，摩爾多瓦總統選舉和加入歐盟公投期間，投票站關閉後，選舉委員會成員正在計票。（Reuters）

由於在俄羅斯的大量摩爾多瓦投票站被無故關閉，僅剩的兩個正常運轉的投票站不得不超負荷運作，每日工作時間也相應延長了兩小時。然而，即便如此，這兩個投票站也無法滿足所有在俄摩爾多瓦公民的投票需求，許多在俄摩爾多瓦公民因排隊時間過長而選擇放棄投票。

相比之下，根據媒體實時追蹤報道，大多數在歐盟的摩爾多瓦公民對投票並不積極，許多使領館的投票站在投票日幾乎無人問津。而且由於其他一些如美國和加拿大的西方國家，摩爾多瓦公民甚至可以通過郵寄方式遠程投票。這引發了關於「選舉造假」和選票「濫竽充數」等廣泛質疑。

「所謂的『民主』歐洲觀察員對摩爾多瓦選舉的反應令人不齒。他們視而不見，聽而不聞，將良心踐踏於地。或者更準確地說，他們對摩爾多瓦當局試圖通過僅設立兩個投票站來『阻撓』50萬選民投票的行為視而不見。」俄羅斯中央選舉委員會的Telegram頻道援引了委員會主任埃拉·帕姆菲洛娃的話說。

摩爾多瓦前總統多東(Igor Dodon)和沃羅寧(Vladimir Voronin)也在社交媒體上公開指責選舉存在舞弊行為，並呼籲停止計票。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitriy Sergeyevich Peskov) 更指，桑杜支持率的迅速上升難以解釋，且「引發了許多疑問」。

自1991年蘇聯解體以來，摩爾多瓦一直在親西方和親俄羅斯之間交替。（Reuters）

「入歐公投」也出現了與總統選舉相似的票型變化。在統計了前20%的選票後，反歐盟路線的選票數量比親歐派選票多出10%，但隨後雙方比例逐漸拉平至50%對50%。在99.55%的選票被統計後，最終50.43%的選票支持歐洲一體化，而49.57%的選票反對，「親歐派」實現了逆轉。

「如果不考慮『僑民選票』，反對加入歐盟的選票比例高達56%。這是我們在深夜時分親眼所見，但隨後，一切都發生了翻天覆地的變化。」摩爾多瓦著名反對派政治家肖爾(Ilan Shor)在接受媒體採訪時評論道。

「親歐派」與「親俄派」之爭撕裂摩爾多瓦

本次摩爾多瓦「入歐公投」的核心議題是，若支持加入歐盟的陣營取得勝利，摩爾多瓦國家憲法將增添有關摩爾多瓦人「歐洲身份」的表述，並將融入歐盟確立為國家的一項戰略方針。此外，憲法還將納入加入歐盟創始條約及修訂法案的相關條款，並明確規定歐盟法案與摩爾多瓦法律相抵觸時候具有優先地位。這些憲法修正案的通過僅需簡單多數票的支持。

在僅以微弱優勢通過「歐洲一體化」方案後，桑杜宣佈：「摩爾多瓦人民已做出了自己的抉擇。」她強調：「是海外公民的選票阻止了摩爾多瓦的歐洲之路被竊取。」

2024年10月20日，摩爾多瓦舉行總統選舉和加入歐盟公投，在俄羅斯莫斯科, 大批摩爾多瓦在俄公民在大使館投票站外排隊。(Reuters)

「親俄派」對選舉公平性的質疑並非空穴來風：在摩爾多瓦的35個選區中，僅有9個選區的選民支持「親歐派」，其餘選區的選民均表達了反對意見。最終投票結果很大程度上得益於「僑民選票」，但「僑民選票」的不透明性使得公投結果的公信力備受質疑。

以加告茲自治州為例，該州共有13.5萬居民，在統計了所有選票後，有高達94.84%的選民反對加入歐盟。桑杜在該地區的得票率僅為約2%，排名第五。斯托亞諾格洛則獲得了近一半加告茲人的支持。德涅斯特河左岸的選舉情況同樣引人關注，在摩爾多瓦選舉期間，超過62%位於德涅斯特河左岸的摩爾多瓦人反對加入歐盟。

摩爾多瓦的加告茲自治州(Gagauzia, 紅線示)共有13.5萬居民，主要為親俄派。

這使得斯托亞諾格洛在總統大選中也贏得了德涅斯特河左岸的支持，得票率為35.41%，而桑杜的得票率僅為25.21%。甚至，在桑杜的家鄉法萊斯蒂區，她也僅排名第三，不僅落後於斯託亞諾格洛，也遠落後於在該地區得票率第一的雷納託·烏薩蒂（總得票率第三）。

總體而言，這次「二合一」選舉並未讓桑杜和「親歐派」確立起絕對優勢的地位，反對派的質疑聲反而讓她倍感頭疼。在即將到來的第二輪選舉中，桑杜呼籲親歐選民堅定地站在她這一邊。而反對派也呼籲大家團結起來，共同反對桑杜。

摩爾多瓦此次選舉的爭端，實質上是「親歐派」與「親俄派」之間的激烈對抗，而關於摩爾多瓦總統選舉的紛爭才剛剛拉開序幕，該國各派系之間的較量也遠未平息。

2024年10月20日，摩爾多瓦舉行總統選舉及入歐公投，俄羅斯莫斯科市中心, 摩爾多瓦婦女展示護照, 在大使館投票站外拍照。(Reuters)

在本次「二合一」選舉之前，摩爾多瓦中央選舉委員會曾拒絕了反對派組織「維多利亞勝利集團」的參選資格。該政治集團於由五個摩爾多瓦反對黨組成，其中包括「肖爾黨」、「復興黨」、「機會黨」、「維多利亞」黨和「拯救摩爾多瓦力量」黨。其於今年4月21日，在莫斯科舉行的一個論壇上宣佈成立。肖爾被任命為集團執行委員會主席，加告茲地區領導人古蘇爾(Evghenia Guțul)則擔任執行秘書。

摩爾多瓦當局隨即宣佈這一新反對派集團為「叛徒、罪犯和克里姆林宮特工」，並立即對其活動人士進行了各種打壓，包括拒絕前往莫斯科參加活動的該黨團相關人士入境等。因此，摩爾多瓦中央選舉委員會不允許「維多利亞勝利集團」的候選人參加總統選舉，這一決定並不令人意外。

針對取消這一政治集團參選資格的理由，摩爾多瓦中央選舉委員會副主席波斯蒂卡（Pavel Postica）解釋道，選舉委員會是「基於所發現的違規行為」而拒絕了該組織的參選申請，並指出「勝利集團」未能遵守委員會在區塊名稱、融資方式以及其他相關規定方面的要求。具體而言，是因為「維多利亞勝利集團」與組成該集團的其中一個政黨「維多利亞」黨的名稱相似。

然而，「維多利亞勝利集團」被宣佈違法，更多是因為該組織內部包含了一個名為「肖爾黨」的反對派黨團，該黨領導人是現總統桑杜的強硬反對者，曾被定罪並遭到通緝。肖爾黨領導人奧雷留·科倫科曾公開表示，摩爾多瓦中央選舉委員會拒絕登記「維多利亞勝利集團」，是在執行總統桑杜的指示。

摩爾多瓦著名反對派政治家肖爾(Ilan Shor)

不僅肖爾與摩爾多瓦現任總統桑杜之間存在着極深的矛盾。該集團在選舉中提名的候選人博利亞也是摩爾多瓦一位備受矚目的政治人物，他主張在日常生活中使用摩爾多瓦本地語言，並倡導「務實經濟」，還是摩爾多瓦唯一一位明確呼籲與俄羅斯實現關係正常化的政客（其立場相較於在此次總統大選中被反對派支持的亞歷山大·斯托亞諾格洛更為明確）。

除了黨派與政客之間的鬥爭，摩爾多瓦「親歐派」與「親俄派」之間的鬥爭根植在尖鋭的地區矛盾裏。除了廣為人知的德涅斯特河左岸問題，加告茲問題也是其中的重點。

上世紀80年代和90年代，摩爾多瓦地方政府制定了「與羅馬尼亞和平統一的方針」，對俄語和俄語人口的系統性打壓開始遍及前摩爾達維亞蘇維埃社會主義共和國地區。蘇聯解體後，摩爾多瓦東部出現自行獨立的「德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國」，在南部也有同樣自行獨立的「加告茲共和國」。

1994年12月，摩爾多瓦新政府與加告茲簽署和平協議，1995年加告茲成為摩爾多瓦境內的自治州。2014年，加告茲舉行了全民公投，絕大多數居民（97%）投票贊成與俄羅斯結成關稅同盟。自2015年以來，加告茲地區一直由女性領導，現任領導人是葉夫根尼婭·古蘇爾，是堅定的「親俄疑歐派」。由於與俄羅斯的合作政策，摩爾多瓦當局幾次指控古蘇爾犯有「叛國罪」。

根據摩爾多瓦憲法，各地區的政府領導人應在摩爾多瓦中央政府中獲得一個職位，但摩爾多瓦當局長期拒絕給予古蘇爾任命，總統桑杜於今年3月18日在新聞發布會上宣佈，她不打算簽署任命古蘇爾為政府成員的法令。加告茲地區與摩爾多瓦中央的關係由此進一步惡化。對於桑杜而言，古蘇爾是一個潛在且危險的政治競爭對手。

古蘇爾宣示的政治路線與桑杜所堅持的路線也不同。今年3月接受俄新社採訪時，古蘇爾曾質疑桑杜的「歐洲一體化」政策，宣稱摩爾多瓦應「遵循歷史記憶」與俄羅斯開展友好合作：「歐洲一體化是執政黨向摩爾多瓦選民兜售的一個美麗的童話，但現實卻並非如此，我國居民並沒有享受到歐洲的生活水平，而是陷入了經濟停滯」。

今年3月, 俄羅斯總統普京在索契與摩爾多瓦加告茲地區州長古蘇爾(Evghenia Gutul)會面。 (gagauzia.md)

此外，古蘇爾還批評桑杜沒有考慮整個摩爾多瓦的國家利益，也違背了傳統上主張與俄羅斯友好的加告茲人的立場。

今年3月初，在索契青年論壇期間，古蘇爾會見了俄羅斯總統普京。在會後，她在她的Telegram頻道中指出，她和普京「談到了複雜的地區地緣政治問題」。在回到摩爾多瓦後，古蘇爾又發表了重要聲明，表示她已經將幾乎所有的反對派領導人：弗拉基米爾·沃羅寧（共產黨）、伊戈爾·多東（社會黨）、肖爾以及復興黨的領導凝聚在一起，並誓言要推翻桑杜的統治（4月21日，反對黨聯合黨團「維多利亞勝利集團」成立）。

今年6月5日至8日，古蘇爾受邀參加了聖彼得堡國際經濟論壇，6月9日又與肖爾一起在莫斯科舉行的「維多利亞勝利集團」的代表大會上發表講話。可以說，摩爾多瓦反對派聯盟「維多利亞勝利集團」的成立，古蘇爾在其中發揮了舉足輕重的作用。而桑杜在此次「二合一」選舉中遭遇的險情，也與古蘇爾有着千絲萬縷的聯繫。

摩爾多瓦內部的政治衝突，從表面上看是政客個人和政治黨團之間的紛爭，但其根源深植於地方與中央之間的路線分歧。

總結

俄羅斯與西方國家幾十年來一直在爭奪摩爾多瓦，但雙方在摩爾多瓦的「代理人」歷來都醜聞不斷，以致該國社會對政府越來越失望。

2020年，桑杜通過「非傳統方式」取得了成功：她拒絕表明自己的外交立場，而是強調她將專注於解決腐敗和貧困等問題，並改革和加強國家機構。她領導的政黨，行動與團結黨用「這是好人的時代」的口號助力桑杜當選為總統。2021年，桑杜再次領導行動和團結黨贏下了議會選舉，從而在名義上實現了自己在摩爾多瓦政壇上的「一家獨大」。

然而，這兩次選舉均發生在新冠疫情肆虐期間。隨後能源危機、俄烏衝突等又接踵而至，導致數百萬烏克蘭難民湧入摩爾多瓦，供應鏈也遭受重創，這導致桑杜的統治地位並不穩固。由於西方制裁，摩爾多瓦農民的傳統出口市場——俄羅斯和白俄羅斯——也變得難以進入。此外，桑杜政府的司法改革遭遇失敗並引發醜聞，反腐敗鬥爭也未能取得成效。這些因素導致摩爾多瓦民眾對當局的不滿情緒日益高漲。

摩爾多瓦總統桑杜(Maia Sandu)今年10月在摩爾多瓦基希訥烏舉行的新聞發布會上與歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)握手。(Reuters)

與此同時，歐盟全力支持桑杜及其領導的行動和團結黨。摩爾多瓦的許多非政府組織（NGO）和媒體都受益於歐盟的資助。2022年至2023年間，歐盟向摩爾多瓦提供援助，以減輕能源危機對民眾的影響。2021年，歐盟成立了「歐洲和平基金」，旨在幫助摩爾多瓦、格魯吉亞和烏克蘭解決安全問題，該基金在2021年至2027年間的預算高達50億歐元。

桑杜本人也深受歐盟各國領導人的歡迎。今年3月初，她前往巴黎會見法國總統馬克龍，並簽署了摩爾多瓦和法國之間的防務合作協議。法國承諾「堅定不移地支持」摩爾多瓦「在其國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整」，並表示「全力支持」摩爾多瓦落實為加入歐盟所預備進行的改革。

然而，西方的支持並沒有改變桑杜在其國內的下滑趨勢。國際共和研究所委託進行的一項民意調查顯示，桑杜的反對率為57%，高於被指控挪用數十億美元並被缺席定罪的肖爾49%的反對率。

儘管肖爾並沒有參與此次摩爾多瓦總統大選，但這對於桑杜來說仍然是一個令人擔憂的信號，「二合一」選舉的結果證明，桑杜的地位並沒有那麼的牢固。摩爾多瓦現當局面臨的形勢十分複雜，秋季總統之爭的結果也並非板上釘釘。幾乎對半開的入歐公投結果也意味着摩爾多瓦的政治鬥爭與分裂還將繼續持續下去。

本文轉載自觀察者網

