自民黨選舉大敗　日媒：石破茂擬與國民民主黨「部份結盟」

日本眾議院選戰後，首相石破茂的支持率持續下滑。為保相位繼續執政，他正積極考慮與擁有28個議席的在野黨國民民主黨進行政策合作。自民黨和國民民主黨10月31日將舉行會面。據日媒報道，石破茂準備接納該黨的一些經濟提案，將其納入11月底出台旨在應對通脹的預算案中。



自民黨和公明黨在眾議院選舉中僅獲得215個議席，即使它吸收了因派系政治獻金問題而被踢出自民黨的獨立派當選議員，也無法達到過半的233席。日本特別國會預計將在11月11日召開，自民黨內有意與國民民主黨展開部份政策合作機制，以渡過國會議席不過半的難關。

2024年10月28日，日本執政自民黨總裁及首相石破茂在27日的下議院大選慘敗後，在自民黨東京總部召開記者會。（Reuters）

在今次選舉，國民民主黨的議席數從7席增加到28席。黨魁玉木雄一郎10月29日晚在富士衛星電視的節目中表示，「不會和自民黨組建聯合政府」。但是，談到追加預算案時，他表明有意在法案和政策上與自民黨進行部份合作。

國民民主黨在選戰中提出的主要政策包括增加工資，要將兼職就業者的免稅年收入上限從103萬日元（約52250港元）提高到178萬日元（約90300港元），以鼓勵更多人投入勞動市場。他也提議，讓兼職工人的工薪配偶有資格享受每年38萬日元（約19300港元）的家屬稅收寬免。

玉木的建議被指將有助於緩解勞動力短缺以及提高家庭收入，其壞處是會減少政府稅收，使政府的財政赤字增加。

2024年10月12日，日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎參加在東京日本國家新聞俱樂部舉行的政黨黨魁辯論。（Reuters）

據報道，石破茂準備在11月底出台一攬子刺激經濟計劃，採取發放福利應對通脹的措施，並希望藉此提高民意支持。

據日本共同社在眾議院選舉結果公布後，10月28日至29日進行的民意調查，石破茂的支持率為32.1%，比10月1日至2日內閣就職時的50.7%下降了18.6個百分點。

在籌組政府方面，希望維持自民黨和公明黨聯合政府的支持率是38.4%，反對的是53%。在這其中，有31.5%贊成「重組建立新政府」。以組合而言，支持「以立憲民主黨為中心的在野黨領導的政府」有24.6%，其次是以「自民黨和日本維新黨等組成的政府」19.3%。分析指出，從這些數字看，日本民眾對改變政治現狀仍然猶豫不決。

本文獲《聯合早報》授權轉載

