真主黨新領袖首講話：延續納斯魯拉戰爭計劃　有條件接受以軍停火

黎巴嫩真主黨新任領袖卡西姆（Naim Qassem）10月30日發表電視講話，是他接替已故領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）以來首次。他表示，同意在可接受的條件下與以色列停火，但指目前未有可行協議。他又強調，真主黨「不會乞求停火」，並將延續納斯魯拉的戰爭計劃支持加沙。



卡西姆在講話中表示，如果以色列人要停止侵略，真主黨會接受，但前提是條件適當。他表示，其工作是延續。納斯魯拉在政治、軍事、社會和文化等所有領域的計劃，承認納斯魯拉遇刺對真主黨造成影響，但強調該組織有能力填補所有空缺。

他又提到，真主黨10月19日利用無人機，攻擊以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於以色列北部的住所，稱內塔尼亞胡這次活了下來，但只是時候未到，稱他仍有機會被殺。真主黨透過外交渠道獲知，內塔尼亞胡非常害怕，因為他已被真主黨鎖定為目標。

卡西姆強調，支持加沙對於對抗以色列的威脅至關重要，又指伊朗一直在支持真主黨，這一點不需要隱藏。他並呼籲黎巴嫩境內的真主黨支持者保持耐心，稱他們的犧牲將會得到回報。