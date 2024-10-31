西班牙東部水災95死 一日降一年雨量 大批車輛被洪水沖走｜有片
撰文：王海
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英國媒體10月30日報道，西班牙東部廣泛地區暴雨成災，引發特大洪水，已造成至少95人死亡。華倫西亞部份地區29日8小時的降雨量等於過往一年的降雨量。西班牙政府宣布，全國從31日起哀悼3日。
路透社引述受災最嚴重的居民指，他們看到有人爬上車頂，源源不絕棕色的水流湧入街道，連根拔起樹木，沖走大量建築物的磚石。
網民分享西班牙華倫西亞水災導致大量車輛被洪水沖走的影片：
報道指今次是西班牙30年來最嚴重的水災。從社交媒體上的影片可見洶湧的水流及泥石流，衝走大量汽車。許多城鎮頓成澤國，鐵路和高速公路服務中斷。
當地氣象部門指，華倫西亞部份地區的雨量驚人，29日8小時內的降雨達到一年的降雨量。
首相桑切斯（Pedro Sanchez）承諾重建被摧毀的基礎設施，並在電視講話中表示：「對那些此刻仍在尋找親人的人，整個西班牙與你們一同哭泣。」
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