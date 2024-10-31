朝鮮證實向東部海域發射洲際彈道導彈　飛行時間及高度創紀錄

韓國聯合參謀本部10月31日表示，朝鮮於當地時間今早7時10分左右從平壤一帶向東部海域發射一枚遠程彈道導彈，以高角度發射，飛行約1000公里後落入東部海域。朝中社最新報道，朝鮮發射了一枚洲際彈道導彈（ICBM），創下先前任何一次試驗的記錄，不論是飛行時間和高度。



朝鮮領導人金正恩在試射現場表示，朝鮮敵人的危險舉動突顯了該國加強其核武力量的必要性。他強調，朝鮮永遠不會改變加強核武庫的立場。

韓軍已提升戒備態勢級別，並與美國、日本相關部門密切共用朝鮮彈道導彈資訊的同時，維持萬全的警戒態勢。韓軍方批評，發射洲際彈道導彈，是危及朝鮮半島和國際社會和平與穩定的重大挑釁行為。

日本防衛大臣中谷將軍表示，這枚飛彈落在日本北海道北部地區奧尻島以西約 300 公里（190 英里）處，是平壤過去飛彈試射中飛行時間最長的一次。

圖為2024年10月23日，朝鮮領導人金正恩視察戰略導彈基地。（朝中社圖片）

韓聯社報道，這是朝鮮時隔43天再次發射彈道導彈。上月18日，朝鮮發射彈頭重量達4.5噸的新型戰術彈道導彈「火星炮-11-丙-4.5」 和巡航導彈。

韓國情報本部30日曾表示，朝鮮計劃在美國大選前後，發射洲際彈道導彈，且新型移動式導彈發射架已經完成部署。

美軍和韓軍30日亦舉行了聯合實彈演習，在朝鮮半島緊張局勢中保持防禦態勢。