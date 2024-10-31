中美金融工作組第6次會議　耶倫會見中方代表團

中國人民銀行10月31日表示，中美金融工作組於國際貨幣基金組織和世界銀行2024年10月年會期間，在美國華盛頓召開第六次會議。雙方討論兩國宏觀經濟金融形勢、貨幣金融政策等。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）也會見中美金融工作組中方代表團。



中國人民銀行指，會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及美聯儲、美國證券交易委員會、聯邦存款保險公司等部門參會。

雙方就兩國宏觀經濟金融形勢、貨幣金融政策、金融穩定與監管、資本市場、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題展開專業、務實、坦誠和具建設的溝通。

中方介紹金融管理部門支持經濟穩定增長的一攬子政策，包括中國人民銀行支持資本市場穩定發展的兩項工具，即證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）和股票回購增持再貸款，中方並就相關問題向美方表達關切。

會議聽取雙方技術專家組關於國際收支平衡表編制、全球系統重要性銀行（G-SIBs）危機溝通以及氣候和保險業風險等議題的匯報，並就雙方如何加強跨境金融服務監管合作交換意見。