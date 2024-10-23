當父母年紀漸長，不少人考量到安全照護的問題，會選擇將家中長輩送進安老院生活。



日本1名75歲婦人，為了避免造成子女負擔，自願入住每月費用至少12萬日元（約6150港元）的安老院，豈料1個月後，家人竟接到婦人的求救電話，這才發現安老院並不如他們所想的「安全舒適」。

日本安老院不如想像中美好？7旬老婦求救 女兒見可怕1幕心碎痛哭（01製圖）

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根據日媒「THE GOLD ONLINE」報道，1名75歲婦人花子在丈夫死後，一直過着獨居生活，但女兒久美憂心花子年事已高，一個人生活容易發生意外，便勸說花子搬進安老院，藉此結交新朋友，深知女兒心情的花子也欣然同意。

然而，本以為母親終於能安心享受生活的久美，卻在花子入住安養院1個月後接到她的來電，花子焦慮地告訴久美：

我不能再這樣了。

久美匆忙完成工作，搭乘新幹線前往母親身邊，這才看到令她震驚的可怕景象：安老院的工作人員明顯人手不足且疲憊不堪，照護品質正在下滑，護理設備過時老舊，有些地方燈管壞掉未更換，環境也未徹底清潔。

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青年養老院的日常狀態（一条授權使用）

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久美啜泣表示，安老院的環境讓花子感覺不舒服，認為她沒有受到適當的對待：

我不敢相信我讓母親在如此可怕的條件下度過1個月。

根據日本總務省統計局調查，日本需要照護的老年人數呈現上升趨勢，照護設施數量卻沒有跟上，許多人想搬進安養院卻無法入住。

即使在現有設施中，也沒有足夠的人員提供完整照顧，導致安老院費用逐年上漲，除了每月15萬至30萬日圓（約7682至15363港元）左右的費用外，有時還需事先支付數百萬日圓的一次性入住費，入住者卻不一定能得到與高昂費用相符的妥善照顧。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】