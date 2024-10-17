FedEX熊貓快遞號使命必達　運送6隻大熊貓往返中美｜有片

美國聯邦快遞（FedEX）10月16日宣布，集團過去一週透過兩個航班成功運送六隻大熊貓往返美國與中國。其中兩隻大熊貓「寶力」和「青寶」15日乘搭聯邦快遞熊貓號專機（FedEx Panda Express）從四川成都前往美國華盛頓國家公園（Smithsonian National Zoo）。華盛頓國家公園在其社交媒體分享影片紀錄兩隻大熊貓乘搭專機及專車抵達新居的過程。



華盛頓國家公園分享大熊貓「寶力」和「青寶」搭FedEx專機抵達華盛頓的影片：

聯邦快遞在聲明中指，4隻旅居美國的大熊貓「倫倫」「洋洋」和牠們的雙胞胎雌性幼兒「雅倫」和「喜倫」，10月12日從美國佐治亞州亞特蘭大出發，回到故鄉成都。

其後另外2隻大熊貓「寶力」和「青寶」10月15日從成都啟程，乘搭同一架專機，前往美國華盛頓國家公園，開展為期10年的旅美生活。

抵達華盛頓後，兩只大熊貓將接受隔離檢疫，預計牠們將在2025年1月與公眾見面。

FedEx的聲明指，這兩隻大熊貓今次乘坐的「FedEx熊貓快遞號」，是FedEx旗下的波音777-F貨機。

自2000年以來，FedEx一直與中國的動物園及相關機構合作，已經運送21隻大熊貓安全往返中國與歐美多國。