西班牙水災增至158死　民眾指責政府預警太遲｜有片

英國媒體10月31日報道，西班牙東部廣泛地區暴雨成災，引發特大洪水，已造成至少158人死亡，其中155人來自華倫西亞（Valencia），另外3人來自2個其他地區。救援人員仍在努力搜尋失蹤人士，預料死亡人數將持續增加。華倫西亞市有民眾指責當地政府的預警來得太遲，導致大量居民來不及逃生。



社交媒體有人分享來自華倫西亞民眾發布的影片，指洪水來襲時居民並沒有收到政府的警報：

據路透社報道，華倫西亞部份地區29日8小時的降雨量等於過往一年的降雨量。

華倫西亞一間超市的經理Laura Villaescusa表示：「這些人如果有及時收到預警就不會死於這場洪水。」

西班牙網民分享被困水災災民獲救瞬間：

西班牙反對派政客指責中央政府在向居民發出預警和拯救方面行動過於緩慢，內政部指保護公民的措施應該是有地區政府負責。

2024年10月31日，西班牙瓦倫西亞（Valencia）郊區，暴雨引發洪水後，道路上可見東歪西倒的汽車。（Reuters）

Paiporta市的市長Maribel Albalat表示，他們從未收到即將發生洪水的警告，她所在的城鎮有62人死亡。她指出：「我們發現死者中有很多是留在家中的老人，還有人嘗試取回車輛時遇害，這是一個陷阱。」