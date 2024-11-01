中方斥加拿大網絡威脅報告無端栽贓　促停把問題政治化

加拿大通訊安全局（CSEC）屬下網絡安全中心10月30日發表《2025-2026年國家網絡威脅評估報告》，提及中國黑客於過去5年中不斷入侵加國各級政府網絡。中國駐加拿大大使館發言人批評，報告對中國無端栽贓指責，純屬捕風捉影，完全站不住腳。中方對此堅決反對，絕不接受。



圖為2017年12月4日，為歡迎訪華的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），北京天安門廣場掛着中國和加拿大國旗。（Getty）

新華社10月31日引述使館發言人稱，中國是網絡安全的堅定維護者，也是黑客和網絡攻擊的最大受害國之一。中國政府堅決反對並打擊各種網絡攻擊，不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施，從事網絡攻擊等非法活動。中方認為，網絡安全是各國的共同挑戰，主張通過對話合作共同應對。

發言人又稱，中方敦促加方立即停止把網絡安全問題政治化、污名化的錯誤做法，停止利用網絡安全問題抹黑中國。