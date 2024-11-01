美媒：伊朗擬數日內從伊拉克發動襲擊 報復以色列空襲
撰文：王海
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美國媒體引述兩名以色列消息人士報道，以色列情報顯示，伊朗正準備在未來數日內從伊拉克發動襲擊，報復以色列早前的空襲，具體時間可能在美國總統大選之前。
Axios在10月31日報道，伊朗將透過伊拉克境內的親伊朗民兵，而不是直接從伊朗領土發動襲擊。這種作法可能是伊朗希望避免以色列再次襲擊伊朗境內的戰略目標。
消息人士指，以色列的情報顯示，這次襲擊預計將動用大量的無人機和彈道導彈。
一名美國官員向Axios表示，如果伊朗決定襲擊以色列，德黑蘭應該能夠迅速完成準備行動，但美國暫時未能確認伊朗是否已做出最終決定。
據報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）在出席活動時表示，以色列認為「可以通過發射一些導彈來改變歷史」，但他們「不要忘記不久前伊朗對其開展的軍事行動」，伊朗將會給以色列一個「難以想像的回應」。
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