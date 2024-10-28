伊朗與沙特破天荒首次聯合軍演　兩國背後有何盤算？｜專家有話說

眾所周知，伊朗和沙特分別代表着以什葉派和遜尼派兩大派別之間千年的歷史恩怨和宿仇。在特朗普政府時期，美國推進了沙特等阿拉伯國家與以色列的和解簽署了《亞伯拉罕協議》，試圖構建圍繞着伊朗的以色列-阿拉伯國家聯盟。拜登政府基本上推翻了前任特朗普所有的外交遺產，但是「印太戰略」和《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）卻保留了下來。兩個政府基本上大體的方案就是通過構建以色列和沙特等阿拉伯國家之間的聯盟來削弱或者說壓制伊朗在中東地區的勢頭或者說勢力範圍。



作者：上海外國語大學國際關係與公共事務學院講師 杜志遠，原文標題《伊沙大和解後首次聯合軍演是合作還是博弈？》



但是去年巴以衝突的爆發，尤其是近期以色列相繼與黎巴嫩、敘利亞、伊朗等多個阿拉伯國家爆發了衝突或戰爭，也就是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）所說的「九條戰線」。美國的中東大戰略面臨着破產的危機，而同樣沙特也看到了以巴衝突對他戰略的潛在威脅。

如果沙特繼續維持與美國的良好關係，在《亞伯拉罕協議》基礎上推進與以色列的關係，共同反對伊朗，很可能將自己置於孤立的地位。而沙特最重要的任務就是在中東實現自己領導者的地位，宗教則是其中最核心的一環或者憑藉。以色列在「九條戰線」上作戰，意味着以色列試圖在中東地區挑起全面的戰爭。戰爭的合法性暫且不論，就基於宗教而言，由於以色列與中東阿拉伯國家的宗教信仰不同，「九條戰線」意味着阿拉伯國家面臨着宗教挑戰。無論是什葉派還是遜尼派，但都是伊斯蘭教。

沙特伊朗關係：圖為2024年10月9日，沙特王儲穆罕默德在利雅得接見到訪的伊朗外長阿拉格齊。（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ）

以色列「九條戰線」基本上都是和伊朗或者是伊朗的代理人有關。雖然伊朗是以什葉派（Shia）穆斯林為主，沙特以遜尼派（Sunni）伊斯蘭為主。但是伊朗在「九條戰線」上試圖展現出他作為伊斯蘭領導者的特質，沙特必須意識到該風險。而目前傳出消息沙特與伊朗進行雙邊聯合軍演，這是兩個中東大國首次舉行雙邊聯合經驗，這裏面沙特的考慮也是用意頗多的。

沙特通過與伊朗進行軍事演習，試圖證明沙特在維護中東安全方面依然是主力軍，在面對「非我族內」戰爭時，沙特試圖向外界證明自己可以超越自我國家利益，是整個伊斯蘭利益的核心支持者和維護者。從這個層面來看，就不難理解沙特與伊朗進行雙邊軍事合作的原因。

圖為伊朗德黑蘭附近一大型導彈生產基地帕爾欽（Parchin），涉及核武器開發，於2024年10月26日遭到以色列空襲。（Reuters）

而對於伊朗而言，目前美西方對伊朗的制裁不斷收緊，面臨着國際社會孤立的局面，同時伊朗及其代理人在面對以色列的進攻時也是層層敗退，因此急切需要輸血和擴大力量，以維持自身在中東的領導力，證明在重大宗教和地區危機下，伊朗願意摒棄前嫌，拋棄內部的矛盾來推進伊斯蘭整個世界的共同利益。

伊朗和沙特進行雙邊聯合軍演，看着是合作，實際上是伊斯蘭世界領導權的爭奪。