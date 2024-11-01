德國關閉伊朗3個領事館 抗議德伊雙重國籍男子遭處決
撰文：王海
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英國媒體報道，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）宣布，將關閉伊朗駐德國3個領事館，抗議伊朗處決同時擁有德國國籍的伊朗男子沙爾馬赫德（Jamshid Sharmahd）。據伊朗官方媒體報道，伊朗已召見德國駐德黑蘭臨時代辦，抗議德國關閉所有伊朗領事館的「不公正」決定。
路透社10月31日報道，被關閉的3個伊朗駐德國領事館，分別位於法蘭克福（Frankfurt）、漢堡（Hamburg）和慕尼黑（Munich），伊朗駐德國大使館則不受影響。
據報道，德國外交部長貝爾伯克在紐約表示：「我們（與伊朗）的外交關係已經超出了低點。」
路透社引述伊朗官方媒體報道，沙爾馬赫德已在28日被執行死刑。沙爾馬赫德被指多年來，策劃多宗針對伊朗的恐怖襲擊，並發動2008年南部城市設拉子（Shiraz）清真寺爆炸事件。
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