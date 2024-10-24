白宮指平壤已派3000兵赴俄受訓　德國奧地利召見朝鮮特使表關切

朝鮮被指派兵支援俄羅斯入侵烏克蘭，德國和奧地利10月23日召見朝鮮駐該國高級特使。美國同日首次證實，發現朝鮮士兵駐紥俄羅斯的證據，但他們的下一步行動有待觀察。白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，美國相信朝鮮已至少派兵3000人赴俄，正在俄羅斯東部的軍事基地接受訓練。



圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

柯比指出，這些朝鮮士兵是在10月上旬至中旬，從朝鮮元山（Wonsan）地區經海路送到俄東海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok），然後再分送多個軍事訓練場。柯比提出朝鮮士兵數字，與韓國方面所指一致。

德國外交部23日表示，如果朝鮮士兵參與俄烏戰事屬實，將是嚴重事件，並且違反國際法。」德國表示，已召見朝鮮臨時代辦表達關切。

幾小時後，奧地利外交部也宣布，已召見平壤駐維也納大使。奧地利外交部表示，朝鮮對俄的軍事支持公然違反國際法，並破壞歐洲和朝鮮半島的安全。