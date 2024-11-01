內塔尼亞胡：任何以黎協議都須保證以色列的長期安全

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）告訴美國特使，任何與黎巴嫩的協議都必須保證以色列的長期安全。



彭博社報導，以色列總理辦公室發表聲明稱，內塔尼亞胡星期四（10月31日）在與美國特使麥格克（Brett McGurk）和霍克斯坦（Amos Hochstein）會面時說，以色列應對來自黎巴嫩的安全威脅以及將流離失所者送回北方家園的能力，是以色列與黎巴嫩達成停火協定的關鍵。

聲明說，內塔尼亞胡在會晤中強調，主要問題不是這項或那項協議檔，而是以色列有決心和能力確保協議的實施，以及防止來自黎巴嫩的任何安全威脅。

在內塔尼亞胡與兩位美國特使會談前，黎巴嫩真主黨襲擊以色列北部城鎮梅圖拉（Metula），造成一名以色列農民和四名外國工人死亡。以色列當局說，在海法區基爾亞特阿塔（Kiryat Ata）附近，另有兩名平民被榴霰彈炸死。

黎巴嫩貝魯特說，以色列發動了一系列襲擊，造成黎巴嫩南部六名醫務人員死亡。

與此同時，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）再次通電話。

圖為10月30日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與韓國防長金龍顯在五角大樓會晤。（Reuters）

加蘭特發表聲明說，兩人的會談重點是以色列北部地方與黎巴嫩有關的安全安排，以及確保仍被哈馬斯扣押在加沙地帶的101名人質返回的努力。

另據路透社報導，奧斯汀與加蘭特討論了「為地區局勢降溫的機會」。

美國國防部表示，奧斯汀還評估了以色列正在進行以及接下來應該繼續推進的措施，以改善加沙地帶惡劣的人道狀況，以及達成人質釋放和停火協議的前景。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

