美國大選｜特朗普或提早宣布勝選　民主黨：已制定對策

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kalama Harris，又譯哈里斯）的競選團隊和民主黨官員表示，如果共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖像他在2020年那樣，在選舉結果明朗之前就宣佈自己勝選，民主黨已制定一套火速應對策略。



賀錦麗競選團隊和民主黨官員接受路透社訪問時表示，特朗普若早早宣布自己獲勝，民主黨將以鋪天蓋地的方式，通過社交媒體和廣播平台呼籲選民保持冷靜，強調必須耐心等候計票結果出爐。

民主黨全國代表委員會的一名高級成員說：「他（特朗普）一旦錯誤地宣佈勝利，我們就會在電視上公布真相，並利用廣泛的人脈網絡和他們的影響力來駁斥他。」

賀錦麗競選團隊一高級官員在11月1日的記者會上說，他們「完全可以預見」特朗普會在11月5日晚上，在所有選票尚未全部統計出來之前就謊稱自己獲勝。

「他（特朗普）嘗試過一次但卻失敗了。如果他再次這麼做，他一定會失敗。」

特朗普日前告訴記者，他希望能在11月5日選舉日當天就宣布勝利，儘管選舉專家已經說過，最終選舉結果可能需要幾天時間才能揭曉，尤其是如果某些關鍵搖擺州要求重新計票的話。

圖為2024年10月31日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於新墨西哥州舉行集會。（Reuters）

民調顯示特朗普與賀錦麗在搖擺州的選情咬得很緊。《華盛頓郵報》的最新民調顯示，賀錦麗和特朗普在賓夕法尼亞州的支持率接近持平。賓夕法尼亞州擁有19張選舉人票，是兩人的必爭地之一。

美國總統選舉獲勝者通常由主流媒體通過分析選舉官員提供的投票數據來宣布。雖然候選人有時會在媒體宣佈勝選者之前自行宣佈布勝利，但候選人在計票結果還不明朗前就宣布勝選的情況是罕見的。

賀錦麗10月30日接受美國廣播公司（ABC）訪問時說：「如果他（特朗普）真的那麼做，如果我們知道他實際操縱媒體並試圖操縱美國人民的共識……雖然很遺憾，但我們已為這種情況做好應對準備。」

2024年10月23日，美國華盛頓，圖為賀錦麗在副總統官邸發表演講，批評特朗普讚希特拉的言論。（Reuters）

賀錦麗沒有透露具體詳情，但6名民主黨和賀錦麗競選官員披露，應對特朗普提早宣布勝選的初步回應將通過公眾輿論來反擊。民主黨計劃通過社媒平台和電視廣播，以鋪天蓋地的方式說明真相，強調候選人必須在所有選票進行統計之後才能宣布勝選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

