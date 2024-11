美國大選即時｜復仇者聯盟集結　黑寡婦Iron Man齊撐賀錦麗｜有片

2024年11月1日,在漫威(Marvel)電影飾演黑寡婦聞名的荷里活女星施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)召集鐵甲奇俠(Iron Man)、美國隊長(Captain American)、變形俠醫(Hulk)等復仇者聯盟(Avengers)夥伴,表態支持現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯),並呼籲粉絲踴躍投票。



曾飾演變形俠醫的麥克雷法路(Mark Ruffalo)在其社交媒體帳戶分享與其他「超級英雄」拍攝的影片,表態支持賀錦麗:

美國有線新聞網絡(CNN)10月31日報道,施嘉莉祖安遜號召同在漫威電影宇宙演出的荷里活明星,曾飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)、美國隊長的基斯伊雲斯(Chris Evans)、變形俠醫的麥克雷法路(Mark Ruffalo)、溫黛與幻視(Wanda Vision)的保羅比特尼(Paul Bettany)、戰爭機器(War Machine)的當卓度(Don Cheadle)、電影「黑豹」(Black Panther)侍衛隊長Danai Gurira等人舉行視像會議並拍成影片,呼籲粉絲在選舉日當天出來投票。

羅拔唐尼在其IG分享超級英雄們拍攝的影片,表態支持賀錦麗:

羅拔唐尼在其社交媒體帳戶分享了影片,他首先提議,「我們需要想句口號」。經過一輪討論後,他們達到共識,使用:「我是賀錦麗,我支持民主(I'm Kamala Harris and I'm down with democracy)。」