美國大選結果｜無視民調不相上下　曾準確預測9屆專家看好賀錦麗

美國總統大選將於11月5日舉行。曾準確預測過去10屆大選其中9屆的美國大學（Amercian University）歷史系教授利希特曼（Allan Lichtman）較早前曾預測，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）將擊敗前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），勝出大選。利希特曼10月29日在其Youtube節目表示，維持早前預測，認為賀錦麗將勝選。



儘管進來民調普遍顯示賀錦麗的領先幅度正在不斷收窄，但曾準確預測過去10屆總統選舉中9屆結果而聞名的利希特曼29日在其YouTube頻道表示，預測沒有改變。

利希特曼指出：「沒有任何變化改變我在9月5日做的預測」。他還說，「無視民調」。

利希特曼過去曾因為他的預測引發不少爭議，其中知名選舉分析師Nate Silver9月曾在社交平台發文，批評利希特曼「通往白宮的鑰匙」的預測方式，是「完全武斷和隨機」（totally arbitrary）。

利希特曼強調，自己用於做預測的13把「鑰匙」沒有改變，並且批評傳媒機構的民調氾濫。他指出，誰將贏得2024年總統大選看重的應該是管治（governing），而不是競選（campaigning）。

利希特曼表示：「我手上沒有水晶球，也不認為自己像眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）一般全知全能。我的系統是建基在歷史，非常穩健。你永遠無法排除某些可能性，這世界總有可能發生一些災難性和史無前例的事件，並打破歷史的規律，但這不意味我的預測無效」。