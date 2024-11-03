特朗普定賀錦麗 ? 01美國大選觀戰指南 : 一文看清11月5日看點

美國大選2024被喻為史上最緊湊的總統選舉, 賀錦麗(Kamala Harris, 又譯哈里斯)臨時頂上, 在履歷及競選表現都不太出色, 但美國人對特朗普(Donald Trump, 又譯川普)意見兩極, 選情十分貼近。本文為讀者提供今屆大選觀戰重點, 梳理最新形勢, 務求讓大家在11月5日能緊貼這場影響全球的總統選戰。



(一) 幾時選、幾時有結果? : 美國大選投票將於11月5日(本周二)進行, 預計於香港時間6日(周三)凌晨開始, 各州票站陸續關閉, 並於當日早上8時開始出點票結果。按照以上兩屆, 肯塔基州會首個公布結果。香港01當天早上將以實時地圖及直播呈現各州點票詳情。

随着各州點票結果出爐, 先取得270張選舉人票的總統候選人將獲勝。因此, 如果點票順利, 理論上於6日上午已有明朗指向, 然而, 今屆亦可能出現上屆延誤情況: 郵寄選票點票緩慢, 。但相比2020年，今年選舉前，部份州已經修改法律，允許在選舉日之前處理郵寄選票, 或可加快點票速度。實際上, 由於今屆選舉很多搖擺州的選情十分接近, 不排除要數天才揭分曉。

(二) 選舉方式 : 美國總統選舉並非一人一票直選，而是選舉人票制度, 總統候選人以270票過半數取勝。正如2016年大選, 即使希拉里(Hillary Clinton)在全國總票數(Popular Vote, 即普選票) 壓過特朗普, 但仍無法當選。特朗普更是以304張選舉人票「輾壓」僅得227票的希拉里。

美國50個州加上首都華盛頓哥倫比亞特區大體上按照人口比例分配538個選舉人，絕大多數州都是「勝者全取」，而由於兩黨在全國40多個州的傾向相對穩定, 真正戰場只有兩黨差距窄的幾個搖擺州。

(三) 得賓州, 得天下: 而今屆總一共有七個搖擺州份，包括北卡羅來納、佐治亞、亞利桑那、內華達、賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星---七州兩黨民調差距維持在百分之三以內。當中除了北卡羅來納之外，2020年選舉全部都是由拜登拿下。

目前民調所見, 雖然賀錦麗在全國民調仍然稍為領先特朗普, 但特朗普在搖擺州民調稍佔優勢。見下圖表:

當中「重中之重」的就是握有19張選舉人票的賓夕法尼亞州（Pennsylvania）。無論是賀錦麗（Kamala Harris）還是特朗普（Donald Trump），任何一方如果失掉了賓夕法尼亞，基本上已斷白宮之路。

賓夕法尼亞跟鄰近的威斯康星,以及密歇根州是傳統「鐵鏽帶」, 也是今屆主要看點。這些中產勞工階層以往主要支持民主黨, 但因去工業化問題, 不少選民轉投共和黨, 希拉里當年亦因在「鐵鏽帶」慘敗而最終滑鐵盧。

而這三州今屆仍然十分關鍵, 如果賀錦麗全取這三州, 就算其餘四個搖擺州都輸了, 仍能取得足夠270張選舉人票獲勝。

目前看來, 各家民調機構在搖擺州都頗具分野, 取樣方式也不同, 的確難以預判最終選情。在各搖擺州, 都有可能多達1%的選民是未定投票意向的Undecided voters, 足以影響最終結果。

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