美國大選2024｜「美國正走向破產」　然而他們都避而不談

美國債務總額10月21日的數據為35.77萬億美元，已經徹底站穩了35萬億美元的整數大關。相當於中國、德國、日本、印度、英國、法國幾個國家GDP的總和。這是一個非常龐大的數據。世界首富高調支持特朗普的馬斯克(Elon Musk)都公開喊話，「美國正走向破產」然而，有意思的是，不論是特朗普(Donald Trump)還是賀錦麗(Kamala Harris)在選舉拉票過程中，極少談及這個重要的問題。



無黨派傾向的國會預算辦公室(Congressional Budget Office)預計，明年即2025年，國家債務將超過年度經濟產值，這將是自美國在二戰中擴軍以來首次出現這種情況。1946年，債務與年度GDP之比為106.1%。CBO預計，2027年債務比率將超過該水平，2034年升至122.4%。在那之後，該比率預計將保持穩步上升。

圖為近30年來美國未償公共債務總額及GDP變化。（網絡截圖）

如圖所示，30年前，美國的債務差不多4.5萬億美元，而GDP總量差不多在7萬億美元，相當於負債率64.3%。是很健康的一個數據，美國並沒有過度地舉債。並且，經濟非常有韌性，GDP在而後10多年也發展得很不錯，債務雖然也在上漲，但是槓桿率卻不升反降。這就好比一個人，體重不斷增加，但是體脂率保持在健康狀態，沒有虛胖。

然而，美國經濟明顯從2008年後開始迅速虛胖。美國在2008年金融危機大放水、再次在2020年新冠疫情時大放水，兩次大規模QE直接把美國的槓桿率推升到了130%左右。美國的槓桿率從30年前的60%多，翻倍到當下的130%左右。債務就像一個大雪球，在舉債的雪地里越滾越大，已經很難踩住剎車。

事情還遠遠沒有結束。市場預期，美國在接下來的幾年裏，無論是特不靠譜執政，還是賀錦麗執政，債務都將繼續擴大，財政赤字都將繼續打破紅線。跨黨派研究機構「負責任的聯邦預算委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget）10月7日發佈的預測顯示，在特朗普的領導下，赤字佔GDP的比重將從去年的約7%攀升至2035年的12%。

圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

嗑債務的藥雖然很過癮，但是副作用也很大。美國債務利息已經非常龐大了。據美國財政部數據，2024財年中（2023年10月1日至2024年9月30日），債務的淨利息支出已經有8820億美元。也就是說，債務利息支出已經超過了國防開支（8740億美元）。此外，市場預估美國下一個財年需要支出更多的利息，基本輕鬆超過1萬億美元的整數大關。

這意味着什麼? 美國的教育、醫療、基建、公務員、國防等支出空間都會急速縮小，因為賺的錢要用來還債。潘朵拉盒子既然打開了，就只會越開越大，直到一發不可收拾！美國的貨幣信譽正在出現裂痕，也是顯而易見的。

資本市場已經表現出對美國黑壓壓的債務也很慌。美國債券市場首當其衝，特別是長期國債一瀉千里。原因是什麼？因為美債各個期限現在都在在從倒掛走向正掛。

當下，美債正在從倒掛逐漸進入正掛， 10年期美債收益率差不多在4.2左右，它已經從小於5年期收益率，到大於5年期收益率。下一步就是大於1年期收益率，4.3左右。再下一步就是大於Fed利率。

圖為2024年10月18日，美國底特律，圖為特朗普在競選集會中播放帶有賀錦麗面容的影片。（Reuters）

美債正掛意味着什麼?這背後信號很多。其中一個是市場在預期美國要加快「借新還舊」，即發行更多的長期國債，來償還到期的國債和利息。發得多了，市場就會供大於求，10年期國債價格就會下跌，收益率自然就會上漲。也就是，市場預期美國的長期國債發不出去了，不願意買賬了。

美國長債市場雖然在下跌，體現了市場對美國債務持續增長的擔憂；但是，美國短債市場依然很堅挺，美國1年期國債利率在4.3左右，基本不怎麼大幅波動了，市場明顯把它給托住了，預示着美國經濟並不會立刻出亂子，資金還是認為美國短期內不會出崩盤問題。

但事實已經很清晰了。美國雖然還是千里大堤，但是已經慢慢開始有蟻穴，裂痕正在蔓延。正如文頭說說，有意思的是，不論是特朗普還是賀錦麗都極少談及這個重要的問題。是沒有辦法？還是認為，美國面臨的最重大挑戰應該繼續放着不管？然而這個問題幾十年來一直在緩慢地侵蝕着經濟繁榮的根基，也必然繼續侵蝕下去。