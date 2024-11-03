美國大選｜逾7300萬選民已投票　特朗普賀錦麗同赴北卡羅來納拉票

美國總統大選將於11月5日舉行。佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida Election Lab）公布的最新數據顯示，超過7300萬選民已在大選中投票。前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）與副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）皆選擇前往搖擺州北卡羅來納州（North Carolina）進行競選活動。



佛羅里達大學選舉實驗室11月2日公布的最新數據顯示，超過7300萬選民已在總統大選中投票，其中超過3900萬選民選擇親身前往票站提前投票，另外有近3400萬選民選擇郵寄選票。比對2020年大選中有1.58億張選票，現時投票率已達46%。

美國佛羅里達大學選舉實驗室11月2日公布的最新數據顯示，超過7300萬選民已在總統大選中投票。（佛羅里達大選選舉實驗室網站）

路透社11月3日報道，當賀錦麗抵達北卡羅來納夏洛特機場，步出空軍二號時，迎接她的是一個不尋常的畫面：特朗普的波音私人專機。

2024年11月2日，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）乘坐空軍二號抵達北卡羅來納州夏洛特國際機場，在她身後是前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的私人專機。（Reuters）

這已經是賀錦麗與特朗普連續4日在同一天前往同一個州份出席競選活動，

北卡羅萊納州是7個搖擺州之一，在這場選戰中扮演舉足輕重的角色。

據報道，400萬名選民已在北卡州投票，包括早前受到颶風海倫妮（Helene）吹襲的縣市。

2024年10月17日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在紐約市出席活動。2024年10月10日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，右）在阿利桑那州出席活動。（Reuters）

特朗普曾猛烈抨擊聯邦政府對海倫妮風災的應對，並堅稱聯邦政府將對北卡州的援助用在進入美國的非法移民身上。

在2020年總統大選，特朗普以不到1.5%的優勢勝出北卡州，但該州同時選出一位民主黨人為州長，讓共和民主兩黨今屆大選都認為有機會拿下該州。