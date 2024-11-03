全球最大圈養鱷魚澳洲逝世 重逾1噸享壽超110歲
撰文：官祿倡
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世界上最大的圈養鱷魚、鹹水鱷魚Cassius於11月2日在澳洲昆士蘭鱷魚保護區逝世，享壽超110歲，牠身長5.48米，體重超過1噸，曾在2011年榮獲健力士世界紀錄。
保護區Marineland Melanesia Crocodile Habitat指，Cassius的健康情況自10月15日持續惡化，認為牠壽命早已超越野生鱷魚的預期壽命，而「Cassius將會被深深懷念，但我們對牠的愛和回憶將永遠留在我們的心中。」
鱷魚的具體年齡較難確定，這能從鱷魚的身長中進行大致推斷。健力士世界記錄2023年8月11日引述負責照顧Cassius的Toody Scott，相信牠年齡可能有120歲。
Cassius最初於1984在澳洲北領地Darwin南部河流Finniss river被捕獲，自1987年來就一直定居於保護區。
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