喜馬拉雅山發現新蛇品種　以影帝「里安納度」命名　專家談原因

《自然》（Nature）期刊10月21日一項研究公布，喜馬拉雅山西部新發現的全新蛇種，以49歲的荷里活男星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）命名，並講述命名原因。



據報道《自然》表示，這種蛇是全新物種「狄卡比奧喜馬拉雅蛇」（學名：Anguiculus dicaprioi），表面呈銅色，體型細小，僅有22英吋（約56厘米）長。它頭部短，鼻孔大，牙齒眾多，吻部「陡峭隆起」，頸部周圍有一圈淡灰色帶狀「項圈」。

這種蛇被發現時正在泥濘的山地上「曬太陽」，直到被捕捉才動了一下，完全沒有試圖咬人。專家認為，這種蛇可以在海拔高達6,100英尺（約1,859米）的地方生存。

在喜馬拉雅山西部發現新蛇品種，命名為「狄卡比奧喜馬拉雅蛇」（學名：Anguiculus dicaprioi）。（X/ Down To Earth）

研究結果顯示，科學家早在2020年就發現該物種，迄今僅在尼泊爾和印度喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）地區見過這種蛇。DNA檢測表明，這種蛇雖具有類似其他蛇類的特徵，是全新物種。

至於為何以里安納度狄卡比奧命名，專家表示這位美國電影人、環保主義者積極參與提高人們對全球氣候變化和生物多樣性喪失加劇的認識。

《鐵達尼號》（劇照）

里安納度狄卡比奧憑多部電影如《鐵達尼號》、《捉智雙雄》等紅遍全球，他在1998年成立里安納度狄卡比奧基金會（Leonardo DiCaprio Foundation），支持全球35個創新保育計劃，保護脆弱生態系統和關鍵物種。

2016年，他接受《時人》雜誌（People Magazine）採訪時說：「年輕的時候，我對於人為活動造成的物種滅絕感到非常難過，因此踏上一段漫長旅程，讓我參與到環保議題中」。