俄羅斯神秘死亡事件又一樁　火箭科學家「誤食毒蘑菇」身亡惹揣測

俄羅斯再傳神秘死亡事件，俄羅斯一名頂尖火箭科學家因「食用有毒蘑菇」後不治身亡，巧合的是，俄羅斯8月睽違47年進行登月任務，但「月球25號」探測器卻失控撞上月球，任務以失敗告終。



根據《鏡報》報道，現年77歲的梅爾尼科夫（Vitaly Melnikov）是莫斯科太空飛行器製造商俄羅斯能源科技生產公司（RSC Energia）的火箭與太空部門負責人，而他卻在兩個多星期前，因為誤食了有毒的蘑菇而住院治療，搶救後仍宣告不治，但未公布詳細中毒情況。

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梅爾尼科夫曾是俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）旗下俄羅斯中央機械製造研究所（TsNIIMash）的首席研究員，曾發表291篇科學論文，被認為是最頂尖的太空科學家之一。

巧合的是，俄羅斯月球探測器「月球25號」（Luna-25）原定8月21日登陸月球南極，19日準備登陸前卻失控撞上月球墜毀，睽違47年登月任務宣告失敗；當天就傳出有參與計劃的頂尖天文學家馬羅夫（Mikhail Marov）因健康狀況惡化緊急送醫。

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另外，在梅爾尼科夫去世前幾天，因收賄被關押在監獄的俄國69歲前將軍洛佩列夫（Gennady Lopyrev）卻突然在獄中去世，他生前與普京的關係非常親密，外界因此對於俄羅斯不斷發生的菁英死亡事件感質疑。

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