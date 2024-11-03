韓美日聯合空演應對朝鮮射洲際導彈　朝方批尹錫悅推高核戰風險

韓國聯合參謀本部（韓聯參）11月3日表示，韓美日三國實施聯合空中軍事演習，美國戰略轟炸機B-1B亦有參演。韓媒稱，這是美國戰略轟炸機2024年第四次飛抵朝鮮半島，也是韓美日本年內第二次實施聯合空演。朝鮮同日發布白皮書，指責韓國總統尹錫悅對朝政策進一步使韓國面臨核戰風險。



韓聯社3日報道，3國當日在濟州以東的韓日防空識別區重疊空域實施空中軍事演習，美方的戰略轟炸機B-1B接受3國戰機護航飛行，在預先設定的演習空域迅速準確打擊目標。

圖為路透社從2024年11月1日發布的影片中截圖，圖片顯示朝鮮聲稱的新型州際導彈正在一個未公開的地點發射。（Reuters）

韓聯參表示，此次演習旨在反制朝鮮10月31日發射洲際彈道導彈，應對日趨升級的朝鮮核導彈威脅，並展現韓美同盟的威懾執行力和韓美日在安全合作方面的堅定意志和力量。

朝中社同日報道，朝鮮在白皮書中表示，尹錫悅有關戰爭的「魯莽言論」、背棄雙邊協議要項、與美國一起從事核戰計畫，並尋求與日本、北約（NATO）建立更密切的關係，全都為當前緊張局勢火上加油。

圖為韓國國防部發布的照片，2022年11月19日，韓美進行聯合空中演習期間，一架美國B-1B戰略轟炸機、4架美國空軍F-16戰機和2架韓國空軍F-35戰機飛越韓國上空。韓國軍方並無公開照片拍攝地點。（Getty）

朝方強調，韓國日益強硬的軍事舉措，將帶來適得其反的結果，進一步推動朝鮮幾何級數儲備核武器，加強發展核攻擊能力。