美國大選2024｜迎近代政治史重要一週　美國人焦慮不安

對美國總統選舉結果感到十分焦慮的美國人，不僅對激烈的競選季感到厭倦，而且非常擔心美國的民主狀況。儘管如此，大量美國選民還是堅定地投票，至今約7500萬人已提前投票。



《紐約時報》報道，美國即將迎來近代政治史上最重要的一週，大量美國人對總統選舉的方方面面都感到緊張，全國各地官員都在竭盡全力確保選舉過程萬無一失。

選民的大部份擔憂源於國會致命暴力騷亂事件。2020年連任失敗的特朗普（Donald Trump，又譯川普）堅稱選舉舞弊，他的支持者於2021年1月6日暴力硬闖國會大廈，釀成五人死亡，其中包括一名國會警察，另有100多人受傷。

特朗普近日再次散布選舉謊言，聲稱賓夕法尼亞州出現大規模舞弊，指控民主黨是「一群騙子」，許多民眾擔心「歷史重演」。

2024年11月3日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普在防彈玻璃後發表講話。（Reuters）

身負重任的選舉官員面臨各種考驗。賓夕法尼亞州一個關鍵的縣有數千名選民沒有收到郵寄選票，另有一個縣被發現在截止日期到期前就拒收選民的郵寄選票。

佐治亞州指發現俄羅斯干預當地選舉，科羅拉多州選舉機器的部分密碼外泄。

但選舉官員稱，這些問題都很快被發現和解決，說明選舉系統運作正常。賓夕法尼亞州郵寄選票出現問題的縣增加了接受提前投票的天數。

值得慶幸的是，關於選民受到恐嚇或騷擾的報道並不多，關於排隊投票的人龍過長的報道也很少見。

《紐約時報》說，有關最後一刻大規模挑戰選民資格的事件從未發生，可疑活動也很少出現，即使發生也都得到迅速處理；對地方官員的騷擾也只是偶發事件。在選舉的最後關頭試圖擾亂或改變投票規則的許多訴訟並沒有得逞。

全美有九個州超過50％的合格選民投了票。遭颶風「海倫」（Helene）肆虐破壞的搖擺州北卡羅來納州，近450萬選民已完成投票，刷新提前投票紀錄。另一個搖擺州佐治亞的提前投票人數同樣創新高，400萬選民已完成投票。

在握有19張選舉人票的搖擺州賓夕法尼亞，170萬人已完成郵寄投票，但關於郵寄選票應被計入的訴訟正愈演愈烈。

佛羅里達大學政治學教授、投票追蹤專家麥唐納說，按提前投票率來看，此次選舉的總體投票率預計可能介於2016年的約60％合格選民和2020年的三分之二合格選民之間。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

