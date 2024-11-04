美國大選｜義烏指數顯示特朗普大勝　專家冷待：僅反映選民熱情

美國大選進入最後倒數，多項民調仍顯示民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）勢均力敵。近日，號稱比民調更準的另類指標「義烏指數」亦參與預測大選結果，結果顯示賀錦麗的周邊商品在義烏市場上仍不多見；相反，特朗普的商品「異常豐富」，旗幟、帽子、T恤等種類齊全，遠勝對手。在亞馬遜平台上，特朗普的周邊商品數量更是賀錦麗的兩倍。



義烏位於中國浙江，有全球小商品批發中心的美稱。由於美國大選年對各種競選周邊產品需求量大，製銷小商品聞名的義烏透過訂單的「熱度」，可算是判斷哪位候選人更有可能在競選中獲得勝利的另類方法。義烏指數曾在2016年準確預測川普勝出，但卻在2020年預測特朗普會連任總統時失準，遭到外界質疑。

特朗普的周邊商品數量要比賀錦麗多。(網上截圖)

有英媒指出，該指數並非預測誰當總統的準確指標，或僅能作為反映選民熱情的指數。英國《每日郵報》引述美國智庫外交關係協會研究員劉宗媛（Zongyuan Zoe Liu）表示，用這一指數預測誰當選總統並不準確，因為相較於願意投票給賀錦麗的選民而言，特朗普的選民更熱衷於購買，若將此看作能反映選民有多熱情的指標，就能更易理解這一數據。

義烏位於中國浙江，有全球小商品批發中心的美稱。(網上圖片)

內地媒體《22產經》分析指，義烏指數遇冷有兩大原因，其一，相較於誰當美國總統，生產商更關注應該如何滿足市場需求；其二是出於中美貿易戰的原因，美國兩黨通過禁用「中國製造」助選。此外，也有店家表示，今年內地「雙十一」來得比以往更早一些，國內的訂單都來不及趕製，國外單子根本沒時間做。