美國大選2024｜最新民調：賀錦麗和特朗普搖擺州勢均力敵

最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗目前在內華達州、北卡羅來納州和威斯康星州以微弱優勢領先，而共和黨總統候選人特朗普則在亞利桑那州領先。



《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）星期天（11月3日）公佈的最新民調顯示，除了上述四個搖擺州，賀錦麗和特朗普在密歇根州、佐治亞州和賓夕法尼亞州持平，競爭非常激烈。

這七個州的民調結果都在抽樣誤差範圍內，這意味着兩位候選人都沒有在任何一個州取得絕對領先優勢。

自賀錦麗參與競選以來，她在賓夕法尼亞州的民調中都領先四個百分點，但特朗普的支持率不斷上升，現在雙方勢均力敵。賓州的競爭日益激烈，可能會影響選舉結果。

民調顯示，約40%受訪者已經投票，賀錦麗以八個百分點的優勢贏得這些選民的支持。特朗普則在那些表示很有可能投票但尚未投票的選民中佔有優勢。

不少搖擺選民支持賀錦麗。在8%最近才決定投票的選民中，賀錦麗以55%對44%的優勢贏得這個群體的支持。(Reuters)

另有跡象表明，不少搖擺選民支持賀錦麗。在8%最近才決定投票的選民中，賀錦麗以55%對44%的優勢贏得這個群體的支持。

民調也顯示，在競選的最後階段，選民優先考慮的問題發生了變化。經濟仍然是他們最關心的問題，但在賀錦麗一直保持優勢的威斯康星州和其他州屬，墮胎幾乎與經濟一樣成為選民最重要的問題。

至於特朗普領先的亞利桑那州，移民問題也繼續成為影響選民投票的關鍵問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

