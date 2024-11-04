印度股市驟跌　10月外國投資者撤走780億元　憂慮牛市結束？

外國投資者10月從印度股市撤資超過100億美元（約780億港元），是自新冠疫情開始以來最大規模的月度撤資。分析指，投資者擔心隨着經濟放緩及印度的巨大牛市可能結束。



印度股市在今年大幅上漲，至9月底開始出現下降趨勢，圖為印度NIFTY指數走勢圖（Tradingview網站截圖）

印度兩大主要股指10月創2020年3月以來最大單月跌幅。另一方面，印度貨幣盧比對美元匯率跌至接近歷史新低。

新華社指，根據分析，印度股市自2020年3月以來已上漲2倍多，但面對企業獲利疲軟、經濟放緩跡像以及央行採取措施抑制旺盛的零售貸款，印度股市現在可能會陷入困境。

印度地標・印度經濟・印度旅遊・印度人口・印度景點：圖為2022年11月12日，大批遊客聚集在新德里的印度門（India Gate）。（Getty）

早在今年8月，市場就出現預警信號。數據顯示印度GDP在4月到6月期間增長6.7%，是5個季度以來最慢的速度。與此同時，印度消費者信心下滑，汽車銷量最近數月萎縮。

印度證券交易所數據顯示，繼10月資金流出之後，今年外國投資者的淨流入已降至僅 20 億美元。儘管今年早前時間資金仍在流入，但由於印度散戶投資者對股票的狂熱，印度股市的外資持股比例跌至12年來的最低點。