愛犬寄養寵物店後死亡　印度主人看閉路電視見狗狗遭電單車拖行

印度新德里電視台（NDTV）10月28日報道，德里（Delhi）一對夫妻因為要出遠門，就將寵物狗米洛（Milo）交給當地一間寵物店幫忙照顧，沒想到被告知米洛「逃跑」，最後更發現米洛已死，他們找回馬路閉路電視，卻發現米洛被人用電單車拖行。女店主否認虐狗，還表示發現屍體的是她，沒收取寄養費反被誣告。



居住在印度德里Mayur Vihar區的女子戈什 (Nivedita Ghosh) 和丈夫要出遠門去瓦多達拉（Vadodara）見兒子，就把米洛寄養在諾伊達（Noida）的當地寵物店 Paw's Point 。

在他們回德里前一天，女店主夏爾馬（Swati Sharma）打電話提出為米洛免費做美容，得到尼維迪塔同意。可當第二天回去後，夏爾馬又說狗在回寵物店路上跑掉。

戈什一家回去後，為了找回寵物前往警局報案，但當警方翻查閉路電視，卻發現有2名男子騎電單車在前方拖行米洛，牠被指後來掙脫逃跑，隔天被找到時已經死亡，很可能是路上被車撞死。

戈什一家極悲痛，指責寵物店和店主疏忽，導致米洛死亡。

Milo遭電單車拖行的影片在網絡上流傳，有動物福利組織表示同情和譴責。（Instagram/ funandfur）

夏爾馬卻說：「我給狗做完美容後開車送它回去，忘了給車子上兒童安全鎖，結果狗搖下車窗跳了下去。我認識那兩個人，於是請他們抓住狗...... 其中一人打了它，但如果狗有攻擊性，他又能做什麼呢？然後狗就逃走了。我們陪着這家人找狗，發現屍體時還是我通知他們的，卻說我們殺了這條狗；我甚至還沒向他們收取17天的寄養費。」

這家人一直要求 Paw's Point 展示店內閉路電視，但遭到拒絕。夏爾馬還否認片中2名騎電單車的男子是她的店員。影片在社交平台流傳，引起網民熱議。