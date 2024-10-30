印度大亨Ratan Tata離世　逾9億遺產大部份歸愛犬　這2人同入列

印度最大商業集團塔塔集團（Tata Group）前董事長拉坦·塔塔（Ratan Tata）10月9日去世後，終年86歲。因為他生前未婚、沒有子女，其總額高達9,100萬英鎊（約9.2億元）的龐大遺產的繼承問題，引發外界高度關注。塔塔在遺囑中表示，他將大部份遺產都留給其愛犬、管家兼助理和廚師。



英媒《每日郵報》報道，從未結婚且沒子女的塔塔，按照印度的慣例理應將其遺產全留給他的兄弟姐妹。 然而塔塔在遺囑中表示，他的愛犬、管家和廚師將繼承大部份遺產。

拉坦·塔塔生前育有數隻愛犬，其中包括他極喜歡的德國牧羊犬鐵狄（Tito）。

塔塔的兄弟及其2個同父異母的姊妹將繼承他遺產中的少部分，目前未公布確切金額。

塔塔在社交媒體IG上傳他與其飼養的愛犬們合照：

拉坦塔塔在遺囑中稱，這個安排其實是為確保管家和廚師在他去世後，仍能善待他的愛犬，希望其餘生能夠獲得完善、無限的照顧。

2010年8月13日，時任塔塔集團（Tata Group）董事長Ratan Tata在印度舉行的塔塔鋼鐵有限公司年度股東大會上舉起左手示意。（Reuters）

塔塔的密友說明，管家和廚師印獲得的金額龐大，並表示對決定並不意外。他說：「這份遺囑不是一份財產聲明，而是對其寵物以及2名最親近的人為他帶給歡樂和關懷的一份謝意」。