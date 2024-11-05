韓國近11年來再有總理代為宣讀施政演說　尹錫悅「甩底」遭狠批

韓國政壇11月4日出現罕見一幕。總統尹錫悅當天缺席關於2025年預算案的施政演說，由總理韓悳洙在國會全體會議上代讀。韓聯社評論稱，這是近11年來，韓國首次出現因總統缺席而由總理代替總統進行施政演說的情況。與此同時，尹錫悅與其所在的執政黨國民力量黨的支持率再一次創下新低。國民力量黨黨首韓東勛表示，尹錫悅應向國民道歉，並建議醜聞纏身的第一夫人金建希停止公開活動。



韓聯社稱，在施政演說中，尹錫悅強調要「捍衛國家安全」和「推動四大改革」。他稱，朝鮮與俄羅斯之間的軍事合作對韓國安全構成嚴重威脅，政府將嚴密制定應對方案。政府還將基於去年4月的韓美《華盛頓宣言》，啟動韓美一體化延伸威懾體系；通過韓美同盟和韓美日三邊合作，實現「全球樞紐國家」的願景。

施政演說中提到，儘管韓國經濟逐步回暖，但民生復甦速度不如預期。韓國通訊社Newspim報道稱，尹錫悅強調，年金（養老金）、勞動、教育和醫療四大改革是「國家存亡的緊要課題」，即使面臨挑戰也必須完成。尹錫悅呼籲國會儘快處理相關法案，加速成立「人口戰略企劃部」，以應對生育率持續走低與老齡化加速問題。此外，尹錫悅還表示要加強對毒品、深度偽造和電信詐騙犯罪的打擊力度。

在預算方面，尹錫悅表示，2025年的政府預算將聚焦民生及結構性改革，預計總支出677萬億韓元（約合3.8萬億港元）。政府將增加醫療資源投入、擴大公共福利，以應對低生育率與區域醫療不足等社會問題。

韓國總統尹錫悅於2024年8月15日在首爾舉行的「光復節」慶祝活動上發表演說。（Reuters）

對於韓悳洙代替尹錫悅進行政府預算案施政講話一事，在野黨對尹錫悅進行了強烈譴責。據KBS電視台網站4日報道，共同民主黨黨首李在明表示，尹錫悅「背棄了身為總統應盡的責任，令人無法接受」。該黨黨鞭朴贊大批評稱，「從未有過如此無視國會和國民的總統」。

在施政綱領宣布之際，尹錫悅和執政黨國民力量黨的支持率已雙雙創下自本屆政府成立以來的最低紀錄。

本月10日，尹錫悅將迎來任期過半的重要節點。據韓聯社4日報道，韓國民調機構Realmeter當日發佈的一份民調結果顯示，尹錫悅施政好評率為22.4%，較上周下降2.2個百分點；差評率為74.2%，較上周上升2.8個百分點。

Realmeter的民調還顯示，民眾對國民力量黨支持率為29.4%，較上周下降3.2個百分點，時隔5周再次刷新最低紀錄；而最大在野黨共同民主黨支持率則上升至47.1%。

據韓媒報道，國民力量黨黨首韓東勛4日呼籲尹錫悅就「通話錄音事件」向國民道歉。他在國會出席國民力量黨最高委員會會議時表示，尹錫悅應坦率地解釋國民擔心的問題、採取必要措施，並針對未能履行輔佐責任的幕僚進行全面重組。韓東勛還稱，通話錄音等醜聞「令國民失望，身為執政黨黨首對此負有責任」。

圖為2024年6月25日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希在大邱出席韓朝戰爭爆發74周年紀念活動。（REUTERS）

韓聯社稱，這是10月31日尹錫悅和政治掮客明泰均（音）的通話錄音被曝光引發強烈爭議後，韓東勛首次公開發聲。明泰均是韓國輿論調查機構「未來韓國研究所」的運營負責人，曾幫助多名政客參加競選。尹錫悅與明泰均通話時稱，金映宣（前議員）在總統競選時期為其出力，所以他讓公薦管理委員會「推她一把」。該音頻錄製的時間是2022年5月9日，國民力量黨10日便推薦金映宣為6月國會議員補選候選人，尹錫悅也於10日正式就任韓國總統。

此外，明泰均還公開了其與第一夫人金建希的聊天內容，有關金建希介入選舉的爭議不斷發酵。據報道，韓東勛4日建議金建希應立即停止公開活動，以避免更多爭議。他強調，為防止類似問題再次發生，「任命特別監察官」是必要之舉。此前，韓國首爾中央地方檢察廳於10月初就金建希涉嫌收受名牌包一案作出最終裁決，「排除了」金建希的犯罪嫌疑。

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