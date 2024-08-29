尹錫悅主持國政發布會　促改革韓國退休金　籲建立公平制度

韓國總統尹錫悅8月29日表示，韓國國家退休基金需要改革，以使其在各代人之間更加公平，並確保老齡化人口的收入保障。



路透社和韓聯社29日報道，尹錫悅當日上午在首爾龍山總統府舉行國政發布會兼記者會，向國民具體介紹政府在改革退休金、醫療、教育、勞動加上「應對生育率持續走低」等議題上取得的改革成果。

尹錫悅表示，已有幾代人對韓國的退休金制度都失去信心，政府需要進行根本性和可持續的改革，以恢復國民的信任。

圖為2024年6月25日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希在大邱出席韓朝戰爭爆發74周年紀念活動。（Ahn Young-joon/Pool via REUTERS）

尹錫悅提到，國民必須增加繳款，以確保退休基金的可持續發展，但為確保公平，增加的比例將因年齡組而異。他指出：「政府將推動一個獲退休金繳納時間最長、金額最高的年輕一代所能接受的改革」。

他強調，改革需要透過調整保險費率、收入替代率等參數來提高退休基金的收益率，並透過引入「自動穩定器」（Economic stabilizer）來確保退休金的可持續性。

韓國總統尹錫悅於2024年8月15日在首爾舉行的「光復節」慶祝活動上發表演說。（Reuters）

路透社稱，韓國公共退休基金成立於1988年，目前是全球第三大公共退休基金，但預料從2041年起支付額開始超過繳款額，基金到2055年或將耗盡。