美國大選｜賀錦麗「印度老家」辦祈禱會　全村人衝寺廟祝福｜有片

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】11月5日是美國總統選舉的投票日，遠在南亞大陸的印度，當地有不少人正在寺廟裏為民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）祈福，希望這位同時擁有非裔和印度裔血統的美國女人可以成功當選，成為美國史上首位亞裔及非裔女總統。



印度南部泰米爾納都（Tamil Nadu）圖拉森德拉普蘭（Thulasendrapuram）村莊的居民，在美國選舉即將登場之際，將賀錦麗的名字刻在石頭上在寺廟內為她祈福，並在寺廟外懸掛橫額，稱呼賀錦麗為「土地的女兒」，祝願她在今次的選舉中取得成功。

在寺廟附近經營小店的村民G. Manikandan表示，當地居民會在今日清晨舉行特別祈禱，假如賀錦麗勝選，他們還會舉辦一系列的慶祝活動。

四年前，賀錦麗在當選副總統後，當地村民也在全村燃放鞭炮及分發食物，慶祝民主黨的勝利。當時，這場場面浩大的慶祝活動，亦吸引了全球媒體的關注。

據路透社報導，一個多世紀前，賀錦麗的外公PV Gopalan正是出生於圖拉森德拉普蘭。1959年，賀錦麗的母親沙亞馬拉（Shyamala Gopalan）前往加州大學柏克萊分校攻讀研究生，認識了賀錦麗的父親唐納德（Donald Harris）後，與這名牙買加聖安斯貝移民結婚，並誕下兩個女兒。