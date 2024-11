美國總統選舉將於當地時間周二(5日)舉行,早前外界預料代表共和黨的前總統特朗普具優勢,推動被視為受惠「特式交易」的美元上揚。隨著代表民主黨的副總統賀錦麗在部份州份反先,「特式交易」有平倉跡象,美元轉弱。



Corpay策略師Karl Schamotta稱,過去一周,押注特朗普及共和黨全面勝出的「特式交易」買盤推動美滙造好,但由於有民調稱民主黨總統候選人賀錦麗勝算攀升,炒家於是平掉部份「特式交易」買盤,拖累美滙回落。

美元、美金:A bank employee counts U.S. dollars banknotes at the headquarters of the Korea Exchange Bank March 12, 2003 in Seoul, South Korea.(Getty Images)