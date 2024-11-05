美國大選 | 佐治亞州拒絕延長缺席投票截止日　或有利特朗普選情

美媒11月4日報道，美國大選競爭激烈的佐治亞州（Georgia）最高法院裁定，該州第三大縣科布縣（Cobb County）約3400名選民遲交的缺席選票，將無法獲得延期遞交選票的期限，這對共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）而言是重要的勝利。



科布縣位於搖擺州佐治亞州亞特蘭大市的北部。據報道，該縣官員直到上週較晚時間，才向約3400名選民郵寄缺席選票，當時距離選舉日僅有幾天的時間。

該州法律規定，缺席選票必須在選舉日投票結束前寄到。但地方法院的一名法官上週裁定，只要遲交的缺席選票在11月5日之前蓋上郵戳，並在選舉日3天後（8日）之前收到，就可以加入計票。

圖為2024年10月15日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州亞特蘭大出席競選集會。（Reuters）

不過，該州最高法院推翻了縣法官將截止日期延長至8日的裁決，並決定只有在美國東部時間5日晚上7點前送達的缺席選票，才能加入計票。該決定意味著受影響的居民必須在選舉日（5日）親自投票，或在當天晚上7點之前帶缺席選票去縣選舉辦公室。

高院又下令，將選舉日後收到的選票與其他選票分開並密封。

民權組織上週起訴，要求延長缺席選票點票截止日，認為該縣未能及時發出3000多張缺席選票，違反了州法律。該縣官員表示，當時無法及時處理激增的缺席選票申請。

共和黨全國委員會主席沃特利（Michael Whatley）在社交平台形容這是「巨大勝利」。

科布縣面積廣，種族多，曾在2020年大選中支持民主黨候選人拜登，高過特朗普14%。當年特朗普在佐治亞州大敗。