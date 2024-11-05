美韓稱逾萬朝鮮士兵抵俄羅斯支援 鳥克蘭：已與朝軍進行首次交火
撰文：劉耀洋
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美國防部與韓國防部11月5日表示，至少有1萬名朝鮮士兵已抵達俄羅斯庫爾斯克（Krusk）地區，準備參與俄烏戰爭，但無法證實他們是否已進行戰鬥任務。烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）則指出，朝烏雙方士兵已進行首次小規模交火。
路透社5日報道，美國防部發言人萊德（Patrick Ryder）4日表示，俄羅斯境內總共有1.1萬至 1.2萬名朝鮮士兵。
韓國防部發言人5日引述情報部門稱，目前有超過1萬名朝軍駐紮在俄羅斯，其中一大部分已經抵達到包括庫爾斯克在內的前線地區。
烏梅洛夫（Rustem Umerov）4日接受韓國廣播公司（KBS）訪問時直言，他認為這次小規模交火，已可以正式視為朝鮮正式參與俄烏戰爭。
烏梅洛夫表示， 由於朝鮮士兵與俄羅斯軍隊在戰場上並肩作戰，烏方一度誤以為他們是俄羅斯布里亞特人（Buryats）。他補充，因此烏克蘭有必要先進行身份驗證程序，才能公布該次交火中的傷亡和囚犯人數。
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