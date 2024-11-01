美國料朝鮮赴俄士兵數天內上戰場 美媒：美官唔謝鋒促中國阻止
撰文：莊勁菲
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朝鮮被指派遣士兵到俄羅斯，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月31日表示，預計俄羅斯 「未來幾天內 」會讓朝兵參戰。美媒報道，3名美國外交官員本週較早前與中國駐美大使謝鋒會面，促請中方阻止朝鮮派兵援俄。
據報美國國務院官員透露，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）、負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink ）和歐洲及歐亞事務助理國務卿奧布萊恩（James C. O'Brien）向謝鋒表達對烏俄戰爭上朝俄合作的憂慮，促請中方運用影響力阻止朝鮮派兵援俄。
據悉，本周中美雙方「進行了一次熱烈的對話」，美方官員認為中方清楚美方的期望，「會運用所擁有的影響力努力遏制這些活動」。
北京目前未做任何回應。2022年2月，在俄羅斯攻打烏克蘭之前，北京宣布與莫斯科建立「無上限」夥伴關係。
布林肯10月31日在華盛頓與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與韓國高官會談，提到已有1萬名朝鮮士兵抵達俄羅斯，當中8000人被調派到俄烏邊境庫爾斯克（Kursk）地區。
布林肯還表示，俄羅斯已經訓練朝軍火炮、無人機和「基本步兵作業，包括清理戰壕，顯示他們有意將北韓士兵調派到前線戰場。」若朝鮮人進入戰場，將成為合法的軍事目標。