美國料朝鮮赴俄士兵數天內上戰場　美媒：美官唔謝鋒促中國阻止

朝鮮被指派遣士兵到俄羅斯，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月31日表示，預計俄羅斯 「未來幾天內 」會讓朝兵參戰。美媒報道，3名美國外交官員本週較早前與中國駐美大使謝鋒會面，促請中方阻止朝鮮派兵援俄。



據報美國國務院官員透露，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）、負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink ）和歐洲及歐亞事務助理國務卿奧布萊恩（James C. O'Brien）向謝鋒表達對烏俄戰爭上朝俄合作的憂慮，促請中方運用影響力阻止朝鮮派兵援俄。

據悉，本周中美雙方「進行了一次熱烈的對話」，美方官員認為中方清楚美方的期望，「會運用所擁有的影響力努力遏制這些活動」。

圖為韓國民眾在電視上觀看朝鮮領導人金正恩與中國國家主席習近平，於2019年6月20日在韓國首爾火車站握手的畫面。（Getty Images）

北京目前未做任何回應。2022年2月，在俄羅斯攻打烏克蘭之前，北京宣布與莫斯科建立「無上限」夥伴關係。

布林肯10月31日在華盛頓與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與韓國高官會談，提到已有1萬名朝鮮士兵抵達俄羅斯，當中8000人被調派到俄烏邊境庫爾斯克（Kursk）地區。

布林肯還表示，俄羅斯已經訓練朝軍火炮、無人機和「基本步兵作業，包括清理戰壕，顯示他們有意將北韓士兵調派到前線戰場。」若朝鮮人進入戰場，將成為合法的軍事目標。