普京晤朝鮮外相崔善姬　獲轉達對金正恩深切問候

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）11月4日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）當會見了朝鮮外相崔善姬。兩人會面之際，西方指控朝鮮派兵支持俄羅斯入侵烏克蘭，並估計已部署萬人在俄，當中8,000人料已在邊境庫爾斯克（Kursk）地區。



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崔善姬在會面時，向普京轉達朝鮮領袖金正恩的深切和真誠的問候。會面影片顯示，兩人握手整整一分鐘。普京指出，當日是俄羅斯的「民族團結日」（National Unity Day），他也請崔善姬轉達對金正恩的美好祝願。

崔善姬已經在俄羅斯待了近一周，11月1日曾與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行外長戰略對話，表示金正恩從俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動一開始，就命令支持和協助俄羅斯軍隊。

圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

普京同日稍早時間曾見青年義工，提及了庫爾斯克的軍事局勢，告訴他們：「當敵人被清除出該地區後，你們將有很多工作要做。」