美國大選2024︱佐治亞州非裔選民提前投票率創紀錄　勝負還看3縣

美國總統大選2024在11月5日舉行，據《亞特蘭大之聲》（The Atlanta Voice，暫譯）報道，佐治亞州（Georgia）非裔選民的提前投票人數超過100萬、創下歷史記錄，或有利於民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在該搖擺州份的選情。



在7個搖擺州中，佐治亞州屬於新成員，直至2016年大選，當地在總統大選中都一直投給共和黨候選人。2016年，特朗普以5個百分點的優勢打敗希拉里，但在2020年被拜登以不到0.5%的票差贏下。而非裔選民的支持被視為拜登取得微弱優勢的關鍵。

跨黨派政治諮詢公司Paramount Consulting Group的創始人Tharon Johnson表示，非裔選民歷來極為偏重民主黨總統候選人，2024年也會如此。他稱，目前的提前投票和缺席投票數據與2020年極為相似，可能有助於賀錦麗贏得該州。

圖為2024年10月20日，民主黨總統候選人·現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）在佐治亞州參觀了教堂，獲傳奇歌手Stevie Wonder唱生日歌。（Reuters）

對民主黨而言，該州的DeKalb縣和Gwinnett縣可能成為其選情的風向標。拜登2020年在這兩個縣取得大幅領先，DeKalb縣票差更達到近25萬。該州第三大縣、位於郊區的科布縣（Cobb County）位於是另一個民主黨重鎮，賀錦麗能否在這三個縣與特朗普拉開差距，將成為選舉日該州選情的一大關注點。

考慮到競爭的激烈程度，本週該州最高法院的一項裁決也可能對選舉結果造成影響。法院裁定，該州第三大縣科布縣（Cobb County）約3400名選民遲交的缺席選票，將無法獲得延期遞交選票的期限，這對共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）而言是重要的勝利。