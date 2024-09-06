佐治亞州校園槍擊再成夢魘：槍支管制成搖擺州「大選新戰場」？

美國佐治亞州溫德市（Winder）4日的校園槍擊案，造成4名師生死亡，9人受傷；疑兇是同校14歲學生科爾特（Colt Gray），現已被警方帶走扣留，將被控以謀殺。最新消息指，其父親科林（Colin Gray）亦遭警方逮捕，他面臨4項過失殺人罪、兩項二級謀殺罪以及8項虐待兒童罪的指控。



這是該國今年秋季學期開始以來發生的首宗校園槍擊案，再次激發了當地關於槍械管制政策的討論，甚至還有可能成為11月大選的重要議題之一。



事後，佐治亞州調查局召開記者會表示，調查人員正向疑兇問話，但拒絕透露是否已知悉其犯案動機；當局會調查槍手如何取得槍械並帶進校園內。溫德市所屬的巴羅縣（Barrow County）警察局長Jud Smith表示，警方今次迅速對槍擊事件作出反應。總統拜登（Joe Biden）則再次呼籲，共和黨和民主黨合作通過槍械管制法案。

警方已經證實槍手是持AR-15半自動步槍行兇，不過未有透露槍械來源、數量等詳情。今年7月，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的槍擊案中，槍手同樣是使用AR-15施襲。

9月4日，阿巴拉奇高中發生槍擊事件後，有當地人在附近公園參加守夜活動。(Reuters)

據美媒報道，科林去年購買涉案步槍作為兒子的聖誕禮物，相信是科爾特在網上發布有意在校園發動襲擊後購入。兩人此前曾因此而被帶回警署問話，當時父親宣稱兒子無權使用這把步槍。消息指警方早前到科爾特的住所搜證，在房間發現2018年佛羅里達州高中槍擊案等文件，懷疑他曾經用作參考，又指他的父母正分居，會循多方面調查格雷的行兇動機。

去年共82宗校園槍擊 中小學佔63%

美國槍支暴力檔案（Gun Violence Archive）網站數據顯示，截至9月4日，美國今年已經發生造成4人及以上傷亡（不包括槍手本人）的大規模槍擊事件385宗，平均每天發生1.5宗大規模槍擊事件，有11,570人因涉槍事件死亡、22,252人因涉槍事件受傷。去年全年，大規模槍擊事件共有655宗，僅次於2021年的690宗；但去年大規模槍擊案共造成逾700人死亡，較2021年的667人為多。

9月5日，美國佐治亞州溫德市槍擊現場，有民眾獻花和祈禱。(Reuters)

至於校園槍擊案，「美國反對非法槍支市長協會」（Everytown for Gun Safety）上月表示，去年美國各地校園發生至少 144 示槍擊事件，較前一年上升了 31%，許多校園槍擊案兇手是從自己家中或親戚家中獲得槍械的。據美媒報導，今年至少已發生45宗，其中32宗發生在中小學，13宗發生在大學。

美國近年來校園槍擊事件頻發：2022年5月，美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）的羅布小學（Robb Elementary School）的槍擊，造成21人死亡，其中包括19名學生和2名教師；2018年2月，佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School），一名19歲槍手殺害了14名學生和3名成年教職人員。

而最轟動的一次要數2012年發生在桑迪胡克（Sandy Hook）小學，當年共20名兒童和6名教員死亡，槍手其後自戕。當年的槍擊被視為美國史上最致命的校園槍擊案件，讓許多當地人關注槍支暴力問題，並曾引起一輪圍繞槍支管制的討論。

事發後不少美國人認為需要立法者採取行動，制止校園槍擊事件。圖為9月4日溫德市有學生舉起抗議橫額。(Reuters)

「思念和祈禱都是空洞且毫無意義」

隨着今次槍擊案的發生，這也使得將於11月迎來總統選舉的美國社會再次關注槍械管制和安全問題。

「開學已經一個月了，我們已經開始擔心我們的孩子可能無法活着回家。」關注團體Moms Demand Action義工Karen Sedatole說：「事後的思念和祈禱都是空洞且毫無意義的，我們需要立法者採取行動。通過常識般的槍支法來保護我們的孩子，這樣我們就不必為餐桌上的空櫈而悲傷。」

日前，白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）亦譴責了這宗槍擊事件，並呼籲國會採取行動，「我們需要進行普遍的背景調查，我們需要禁止攻擊性武器和大容量彈匣，要求安全儲存槍支，投資於暴力預防項目，並通過國家紅旗法。這真的夠了。」

美國約54% 的槍支擁有者沒有安全鎖好所有槍支，460 萬兒童的家中至少擁有一支未上鎖的槍支。(Getty)

當地有數字推算，全國約54% 的槍支擁有者沒有安全鎖好所有槍支，460 萬兒童的家中至少擁有一支未上鎖的槍支。作為全美其中一個擁最自由槍支法的州份，佐治亞州州政府最近才成立了一個委員會，希望制定出一個安全儲存槍械的政策。

槍支管制能左右搖擺州？

目前來看，共和黨今屆的選舉綱領鮮有提及槍枝或槍枝管制，在談論基本自由時只簡單提及了攜帶武器的權利；即使是今次槍擊發生後，共和黨人仍只專注於將槍擊事件描述為邪惡行為，並迴避或完全拒絕有關政策的問題。該黨總統候選人特朗普僅稱兇手「病態瘋狂」，只不過8月才剛經歷槍擊暗殺的他，仍未有改變其擁槍立場。

賀錦麗（Kamala Harris）事後亦強調，只有管制槍枝才能阻止悲劇。(Reuters)

相比之下，民主黨的選舉綱領則用了一個章節來打擊「槍支暴力的禍害」，其中包括總統拜登自 2021 年以來為解決這一問題所做的努力的概要，包括2022年拜登簽署了一項兩黨槍枝管制措施，成為過去三十年來最重要的相關法律。民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）事後亦強調，只有管制槍枝才能阻止悲劇，她早前還重申了她對「紅旗法、普遍背景調查和攻擊性武器禁令」的支持。

而賀錦麗的副手、副總統候選人沃爾茲（Tim Walz），其退伍軍人兼獵人的身份也許亦有利該黨，他可以利用個人經驗來協助解決槍支暴力問題。他此前曾說：「我比國會中的大多數共和黨人更有機會解決相關問題，我得到的獎杯證明了這一點。但我也是一名父親，我相信第二修正案（為美國權利法案之一，它保障了美國人的持槍權），但我也相信我們的首要責任是確保孩子的安全。」

即使8月才剛經歷槍擊暗殺的特朗普，也僅稱兇手「病態瘋狂」，仍未有改變其擁槍立場。(Reuters)

在距離11月總統大選進入倒數階段，特朗普原本更關注通脹和移民等問題，賀錦麗則一直將競選活動的重點放在擴大經濟機會上，同時尋求將墮胎權與對手形成鮮明對比。佐治亞州發生的校園槍擊事件，或許會將槍支暴力問題重新推到了聚光燈下，成為兩人角力的「新戰場」。

根據美媒最新民調顯示，6個關鍵搖擺州選情仍十分膠着，賀錦麗在威斯康辛州和密歇根州具有優勢，特朗普則在亞利桑那州領先，而佐治亞、內華達和賓州，兩名候選人呈現持平狀態。近期的一項民意調查發現，只有4%的佐治亞州選民認為槍支暴力是投票給哪位總統候選人的重要問題，遠遠落後於經濟（29%）和「維護民主」（23%）。

隨着日前的槍擊事件發生，幾個關鍵搖擺州的選情，還有當地選民對槍支暴力的看法是否出現變化值得關注，或會成為左右今屆大選的「新變素」。