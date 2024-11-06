美國大選不止選總統　國會兩院或雙雙變天　230多年來首次

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普 / 賀錦麗 / 共和黨 / 民主黨 / 選舉／即時開票／點票】美國大選日在即，除了要選出新總統，還要決定美國國會眾議院435席和參議院34席的議員。目前參議院由民主黨掌控，眾議院由共和黨把持，兩院都有可能在選後互換陣容。



眾議員共435人，每人代表一個選區，任期2年，這次全部改選；參議員則共有100人，每個州有兩位代表議員，任期6年，這次有34席將換血。

圖為2024年10月28日，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在密西根州（Michigan）舉行集會。（Reuters）

目前眾議院由共和黨以220席的微弱優勢主導，由於選情仍緊繃，所以花落誰家難以預料。

參議院則由民主黨掌控共51席脆弱優勢，但由於民主黨面臨艱難的選區形勢，現時49席的共和黨可能會以些微優勢重奪參議院主導權。

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

這次要改選的參議院席位中，民主、共和黨各佔23席和11席。其中3席位於特朗普兩次勝選的西維珍尼亞州、蒙大拿州和俄亥俄州，外界預料共和黨定會奪回西維珍尼亞州，因此只需保住現有席位，另增加2席就可掌控參議院。

有分析指出，兩院極可能互換陣營，將是230多年來首次雙雙「變天」。