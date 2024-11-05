美國大選｜結果國會誰屬影響深遠　特朗普將「通殺」賀錦麗？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 共和黨 / 民主黨 / 民調結果 / 選舉】11月5日是美國大選投票日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）同賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）打了三個多月的選戰終於告一段落……才怪！

除非5日晚上開始點票之後的結果顯示選前民調「都錯了」，否則特朗普和賀錦麗很可能會在7個搖擺州中並駕齊驅，要等到各州把最後一張選票都點算完畢才能分出勝負。這很可能會需要好幾天時間－－回顧2020年拜登（Joe Biden）同特朗普的選戰，人們要等4天點票之後才有清楚的選舉結果，這還不算後來兩個月特朗普陣營試圖推翻投票結果所引起的各種爭議。

相較之下，國會參眾兩院的控制權，則有更大可能在美國東岸時間5日晚上或6日清晨分出勝負。

對於美國大選，外界幾乎將注意力都集中到總統選舉。但國會兩院的控制權其實同樣重要。

一上任就變「跛腳鴨」？

假如最終當選的是特朗普，但國會至少其中一院卻操控在民主黨手上，他的美國邊境管控政策，以至驅逐1100萬在美非法移民出境的政策（按：人數相當於美國人口的3％，當中八成定居美國超過10年）都難以落實。若然如此，來年1月20日重掌白宮的特朗普馬上就會變成「立法跛腳鴨」。為了製造政績，他很可能就會在總統自主權力極高的外交層面發功－－其中，特朗普的主張就包括向全球徵收10％至20％的關稅、向中國徵收60％關稅等可能引發全球經濟動蕩的瘋狂貿易戰行動。

假如最終當選的時賀錦麗，但國會至少其中一院卻操控在共和黨手上，她即便是「創造歷史」的美國第一位女總統，卻也會馬上變成像拜登首屆任期後兩年一般的「跛腳鴨」。相較於特朗普的各種激進外交主張，賀錦麗沒有什麼外交背景，其政策主張集中在解決國內民生問題（如子女免稅額、小企業免稅、首次置業補助等）。這些政策全都牽涉聯邦政府支出，是國會權力的核心中的核心。民主黨不能控制國會兩院，這些政策都無法落實。

美國總統大選：民主黨總統候選人、副總統賀錦麗11月4日在費城發表講話，爭取選民支持。（Reuters）

同時，由於2017年的「特朗普減稅」到2025年就到期，如果沒有一個政黨能控制國會兩院，美國稅制的未來走向將會引起重大爭議，有可能會再次讓聯邦政府陷入停擺爭執之中。

2024年的國會選戰，對民主黨極其不利。

參議院幾乎未選先失

美國國會眾議院全體435席每兩年出選一次，而參議院100席之中本年則有34席出選。

在這次參議院選舉中，由於「深紅」西維珍尼亞州（West Viriginia）民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）決定退休，該州一席必然失去。如今民主黨在參議院只有1席多數。從牌面上看，曼欽離任之後，除非賀錦麗來年能夠入主白宮，由她的副總統沃爾茲（Tim Walz）在「50－50」的參議院投下關鍵一票，否則參議院將會自然落入共和黨之手。

11月4日，沃爾茲在搖擺州威斯康星（Wisconsin）出席競選集會。（Reuters）

更嚴重的是，34個出選參議院議席之中，民主黨有7席都有可能被共和黨奪去，當中5席在總統選舉的搖擺州之中，另外兩席更是在深紅州份：一是在特朗普2020年以8個百分點差距擊敗拜登的俄亥俄州（Ohio），二是在特朗普同年以16個百分點差距大勝的蒙大拿州（Montana）。

在俄亥俄州，民主黨現任參議員布朗（Sherrod Brown）與共和黨候選人Bernie Moreno在民調上難分高下；在蒙大拿州，民主黨現任參議員特斯特（Jon Tester）則落後共和黨對手Tim Sheehy約5個百分點，超出民調誤差範圍。

在另外5個搖擺州中的參議院民主黨候選人，他們與共和黨對手的差距大多都不及5個百分點的距離，只要民調稍微低估了共和黨的支持，這些民主黨人的席位都可能會流失到共和黨手中。

特斯特在社交媒體上宣傳自己的「農民」身份：

而上述7席只要失去任何1席，就算賀錦麗贏得了總統選舉，參議院也將落入共和黨之手－－到時候，不只是一般的立法，連內閣官員和聯邦法院法官的任命都有困難。

相較之下，共和黨有可能被民主黨挑戰的國會參議院議席就只有3個，分別在德州（Texas）、佛羅里達州（Florida）和內布拉斯加州（Nebraska）。民主黨（以及傾向民主黨）的獨立候選人在這幾個州的民調上都落後共和黨對手少於5個百分點，差距遠比原先預期為小。可是，雖然民主黨人算不上是「必敗」，但除非民主黨在這幾個州的表現大出民調預期，否則勝算依然甚微。

根據《經濟學人》的選舉模型預測，共和黨人有超過七成機會控制參議院。綜合民調網站FiveThirtyEight的模型更將共和黨的勝算定於92％。

當了11年國會參議院的德州共和黨人克魯茲（Ted Cruz，圖）在被民主黨對手、現任德州國會眾議員Colin Allred從後緊退。（Reuters）

眾議院選情與總統選舉一樣緊湊

眾議院的情勢，對民主黨而言，比參議院好一點點。

由於美國選民的政治取向與他們的地理分佈高度重疊，435個議席之中，其實只有22席是兩黨難分勝負的，另外則有13席傾向民主黨、8席傾向共和黨，其他差不多是未選就已經有結果。

目前，共和黨在眾議院只有8席的輕微多數，只要幾個眾議院議席出現變動，眾議院未來兩年的控制權就可能落到民主黨手上。根據《經濟學人》的選舉模型預測，民主黨的勝算為56％，共和黨的勝算則為44％。民主黨雖然有輕微優勢，卻沒有明確的勝算。

眾議院的選情，相對於參議院，更像這一次的總統選舉。民主、共和兩黨在分布全國不同州份的少量選區中鬥得難分難解，未到最後一刻也難以得知最終結果。

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

但無論如何，共和黨取得白宮和國會參眾兩院的機率比民主黨為高。根據《經濟學人》的模型，如果最終贏得總統選舉的是特朗普，共和黨人有超過六成機會能取得參眾兩院的控制權。相反，即使贏得白宮控制權的是賀錦麗，民主黨也只有稍高於四成機會取得參眾兩院控制權。

由此可見，如果特朗普勝出選舉，他很大可能將會同時幫助共和黨奪得國會兩院控制權，通殺參議院和眾議院，讓他至少在未來兩年可以在美國幾乎毫無制衡地呼風喚雨。