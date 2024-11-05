美國大選 | 特朗普倘再成總統　梅拉尼婭會重返白宮嗎？

美國總統大選11月5日迎來投票日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）與美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）支持率不相上下，選舉結果將在未來幾天內揭曉。特朗普這次競選總統，其夫人梅拉尼婭（Melania Trump）低調非常，出現在競選活動上的次數寥寥可數，對於假如特朗普當選，梅拉尼婭會否再次入住白宮這個問題，結果尚未可知，美媒採訪多名消息人士，卻也得出不同的答案。



美國新聞網站People.com引述2名消息人士指，梅拉尼婭可能不會重返位於華盛頓特區的白宮居住。原因包括她與特朗普的兒子巴倫（Barron Trump）目前在紐約讀書，這讓梅蘭妮亞希望能夠在城市中花更多時間與他相聚，將兒子的安全和幸福放在首位。

另一名消息人士稱，自2020年離開白宮以來，梅拉尼婭得以暫時擺脫她所不喜歡的「強烈公眾關注」，然而一旦重新回到公眾視線，她需要履行所有被期望的職責。消息認為，梅拉尼婭會緊咬牙關做她必須做的事情，但不會完全被政治所左右，她會保留自己遠離政治的生活空間。

報道指，也有消息認為梅拉尼婭將堅持履行第一夫人的職責，「巴倫的安全和幸福永遠是她首要關注的事情，但這並不意味着如果再次有這樣的機會，她會推卻第一夫人的職責」。