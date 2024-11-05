英國女畫家失蹤2日　倫敦地鐵站路軌尋獲屍體　警方調查中

英國31歲女畫家坎寧安（Sarah Cunningham）11月2日於倫敦北部失蹤，引起當地藝術界的關注與擔憂。警方4日表示，他們當天於倫敦地鐵Chalk Farm站路軌發現初步認為身份是事主的屍體，並指目前已列為意外死亡案，正調查中，暫不認為事件有可疑。



英國廣播公司（BBC）和天空新聞（Sky News）4日報道，坎寧安最後一次出現是在11月2日凌晨3點左右，她當時身穿黑色上衣、裙子和運動鞋。

有目擊者看到一個疑似是事主的人離開一棟公寓後，和一個身份不明的男子登上一輛深色的佛賀（Vauxhall）汽車。倫敦警察廳其後呼籲，任何了解事主下落的人提供更多資訊。

倫敦卡姆登區警方4日發聲明表示，他們當日早上接報於Chalk Farm站發現一具屍體。警方稱已通知坎寧安的家人，但強調他們尚未正式確認屍體的身份。

2024年11月2日，英國女畫家坎寧安（Sarah Cunningham）於倫敦北部失蹤，當地警方在兩日後稱，在倫敦地鐵站發現初步認為身份是事主的屍體。圖為坎寧安2023年6月9日在社交媒體Instagram上傳的自拍照。（IG@sarahh_cunningham）

報道稱，坎寧安出生於英國中部城鎮諾丁漢（Nottingham），她擁有皇家藝術學院碩士學位，其作品也廣獲國際認可，曾在德國、加拿大、美國和英國的展覽中展出。