國際刑警組織籲公眾助識別22名被謀殺女子　冀破懸案

國際刑警組織（INTERPOL）5月10日與比利時、德國和荷蘭警方一起，呼籲公眾提供資料，以協助識別22名在歐洲被謀殺的女子、破解懸案。



名為「識別我」的行動（Operation Identify Me）由國際刑警組織發起，要求公眾協助識別22名分別在比利時、德國和荷蘭被發現的女死者。

國際刑警組織基因部門協調員希欽（Susan Hitchin）表示，警方不知道這些女死者的名字和身份，而她們可能是死於暴力行為。她指這些女子可能不是死亡地點的當地人，也可能是有人為擾亂調查而將她們的遺體運往這些地方。

在「識別我」行動的網頁上，每名女死者都有專屬頁面，上面寫有她們身體特徵資料。國際刑警組織也展示模擬她們生前容貌照片、以及她們遺物的照片。警方亦為她們製作影片，簡介屍體發現地點以及發現經過。

當中年代最久遠的一宗懸案發生於1976年10月，一群遠足人士在荷蘭馬爾斯貝亨（Maarsbergen）一個廢棄停車場發現一具女屍，當時遺體被泥土和樹枝覆蓋。國際刑警組織推斷女死者離世時的年齡介乎13至20歲之間。警方認為她可能是來自德國。

▼「識別我」行動（Operation Identify Me）網頁連結

Operation Identify Me