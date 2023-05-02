美國警尋2失蹤少女　搜民宅找出7具屍體　揭屋主有性罪行紀錄

美國俄克拉荷馬州（Oklahoma）發生少女失蹤案後，警方5月1日在亨利埃塔（Henryetta）附近一間房屋發現7具遺體。據警方判斷，死者包括有性罪行紀錄的屋主，以及2名失蹤少女。



警方在有性罪行紀錄的屋主、39歲的麥克法登（Jesse McFadden）家中，發現相信是14歲失蹤少女韋伯斯特（Ivy Webster）和15歲失蹤少女布魯爾（Brittany Brewer）、以及麥克法登的遺體。其餘4具遺體可能是麥克法登的家人。法醫仍未正式確認死者的身份。

路透社5月1日引述美國KOTV稱，布魯爾的父親表示，布魯爾前往麥克法登家中與他們一家共度週末，但她沒如期在4月30日晚回家。FOX23 News於5月1日稱，調查員指，韋伯斯特和布魯爾被指在4月29日前往麥克法登家中，與麥克法登，以及他的家人霍莉（Holly McFadden）、霍莉的女兒蒂法妮（Tiffany）待在一起。

韋伯斯特和布魯爾失蹤後，警方展開搜索，最終在麥克法登的家發現7具遺體。

麥克法登2004年被裁定一級強姦罪成，他在2020年出獄。他被指在獄中服刑期間持有手機，並用手機與一名16歲少女溝通。他在服刑期間被控一項利用科技要求與未成年人發生性行為的罪名、以及一項擁有兒童色情物品的罪名，並原定須在5月1日出庭。