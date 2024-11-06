美國總統大選｜分析：第三方候選人Chase Oliver或改變選舉結果

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日登場，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）各州激戰，但第三方競選勢力不容忽視，有專家指，第三方候選人Chase Oliver或能改變搖擺州的選舉結果。



《國會山報》（The Hill）10月29日引述與美國自由意志黨（Libertarian Party）競爭總統候選人提名的Lars Mapstead指出，自由主義者和像Oliver這樣的第三方候選人可以改變選舉結果。

選民須在數個總統候選人中做出選擇，而那些投給第三方候選人的選票則會對特朗普與賀錦麗造成影響。

2024年11月5日，美國總統大選投票日，34 歲的Dustin Ritchie與女兒在威斯康星州（Wisconsin）的票站進行投票。（Reuters）

美國大選競爭激烈，除堅定投給特朗普與賀錦麗的「紅州」與「藍州」的「鐵票倉」外，通常由搖擺州份分出勝負。