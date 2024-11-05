美國總統大選｜美媒：女性選民激增　踴躍提前投票利好賀錦麗

美國11月5日舉行大選，選前民調顯示，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）未有一方佔明顯優勢。美媒分析，參與提前投票的女性人數的激增，似乎將提高賀錦麗的勝算。



美媒《今日美國》（USA Today）4日引述追蹤投票紀錄公司TargetSmart報道，女性全國提前選民佔比遠高於男性。截至11月5日，女性佔全國提前選民53.3%，男性選民則佔44.2%。

2024年7月20日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在密歇根州首次與他的競選拍檔、副總統候選人萬斯（J.D. Vance，不在圖中）舉行競選集會。（Reuters）2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在威斯康星州首次以總統候選人身份向支持者發言。（Reuters）

《今日美國》與薩福克大學10月14日至18日共同進行的一項民調顯示，賀錦麗在女性選民支度方面表現明顯較好，而特朗普則更受男性選民歡迎。

賀錦麗在全國女性選民支持度中，以53%傾先於特朗普的36%；相反，而特朗普則在男性選民中以53%領先於賀錦麗的37%。

2024年11月4日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在賓夕法尼亞州舉行的競選集會上發表演講。（Reuters）

據美國佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida Election Lab）截至5日的數據，全國逾8,000萬人參與提早投票。按上述資訊分析，女性選民全國選民佔比增加和女性踴躍參與提前投票都對賀錦麗的整體選情有利。