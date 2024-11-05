美國大選開鑼　選情預測網站：賀錦麗逆轉特朗普｜持續更新

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日登場，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）爭逐總統寶座，根據選前民調結果顯示，賀錦麗在全國普選票稍微領先，但特朗普則在搖擺州份稍佔上風，由於爭持激烈，誰勝誰負仍難以預測。本文彙整有關這次大選的最新消息。



1647 特朗普結束密歇根州的競選活動後，5日預計返回佛羅里達州，於西棕櫚灘出席選舉之夜活動；賀錦麗則會在華盛頓接受電台訪問，之後會現身母校霍華德大學（Howard University）的開票之夜活動。

1545 佐治亞州檢察部門4日起訴一名當地票站工作人員，指對方10月中與一名選民發生爭執後，冒充對方去信選舉主管，並作出炸彈恐嚇。

美國總統大選2024結果或逆轉？網站推算賀錦麗反超特朗普

1528 美國選情預測網站FiveThirtyEight（538）4日更新推算結果，顯示每100次的電腦模型推算中，賀錦麗勝出50次，特朗普則為49次，與3日的前者46次對後者53次有明顯變化，但仍反映這場大選始終難分勝負。

1517 特朗普遲了逾2小時才現身密歇根州Grand Rapids的拉票會場，並發表近2小時的講話，當中有不少篇幅都是將矛頭指向拜登和賀錦麗。他在當地時間5日凌晨2時10左右結束最後一場競選活動，並指自己在今次選情中一共現身930場集會。

不過在密歇根州的拉票活動中，特朗普的妻子梅拉尼婭（Melania Trump），以及曾擔任白宮顧問的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）則缺席。

泰國著名「彈跳豬」選擇特朗普

1419 美國大選受到各界關注，大家都以不同方式預測結果，例如在泰國爆紅的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）亦有參與競猜。當地傳媒報道，「彈跳豬」在刻有特朗普及賀錦麗名字的西瓜之中選擇前者，但到底能否如牠所願，很快就有分曉。

美國大選：泰國著名河馬「彈跳豬」選擇刻有特朗普名字的西瓜。(X/ @nypost截圖)

1318 特朗普現身密歇根州Grand Rapids，出席最後一場競選集會。

美國總統大選首個結果：特朗普賀錦麗於新罕布什爾州小鎮「握手言和」

1312 迪克斯維爾山口的投票結束，在只有6人的投票中，特朗普和賀錦麗各得3票打和。

美國大選：迪克斯維爾山口在5日半夜率先開始投票，最終特朗普與賀錦麗各得3票打成平手。（Reuters）

1302 新罕布什爾州（New Hampshire）村落迪克斯維爾山口（Dixville Notch）在當地時間午夜零時（香港時間11月5日下午1時）搶先開始投票，美媒指當地6名選民成為全國最先投票的人。

1250 賀錦麗在費城的競選會場上發表講話，形容今次大選或成為史上形勢最接近的一次，強調團結和承諾聆聽各方意見。

美國總統大選：民主黨總統候選人、副總統賀錦麗11月4日在費城發表講話，爭取選民支持。（Reuters）

1221 賀錦麗4日晚上在費城作最後拉票，找來Katy Perry及Lady GaGa等名人表演助興。特朗普則在匹茲堡舉行競選集會。

美國總統大選：Lady GaGa 11月4日現身費城，力撐民主黨總統候選人賀錦麗。（Reuters）

1214 《紐約時報》報道，美國全國已有超過7800名選民提早投票，對於部分州份而言，提早投票的趨向有助點票結果可以盡快公布，但在賓夕法尼亞及威斯康星等州份，則因為選舉官員禁止在選舉舉行前點票，意味當地需要經過一個漫長的點票過程，亦是選舉結果難或以在5日晚上公布的主因。

1200 新罕布什爾州（New Hampshire）部份社區有午夜投票的傳統，其中一個名叫迪克斯維爾山口（Dixville Notch）的小村莊在當地時間午夜零時（香港時間11月5日下午1時）開始投票。

全國50州和首都華盛頓地區的主要票站則會自香港時間11月5日下午7時起，票站陸續開放，供民眾投票。

美國總統大選：新罕布什爾州（New Hampshire）小村莊迪克斯維爾山口（Dixville Notch）在當地時間午夜零時（香港時間11月5日下午1時）開始投票，搶先全國。（Reuters）

根據新罕布什爾州的法律，100人以下的居民點可自行決定舉行「午夜投票」。迪克斯維爾山口鎮自1960年開始午夜投票，成為大選最早開門的投票站。

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美國總統大選2024｜選情形勢：搖擺州選情更趨緊湊

截至11月3日，據FiveThirtyEight綜合的民調數據，在7個搖擺州中，賀錦麗僅在2個搖擺州（密歇根州、威斯康星州）領先，特朗普在5個搖擺州（賓夕法尼亞、內華達、北卡羅萊納、亞利桑那、佐治亞、內華達）領先，但事實上兩人在多州支持率都十分貼近，部份相差不足1個百分點。

美國總統大選2024｜特朗普與賀錦麗勝選機率

由於美國總統並非直接經由普選選出，還要計算選舉人票制度、搖擺州等因素，多間機構也會利用電腦模型分析各種數據，以預測大選結果。

截至11月3日，《經濟學人》網站根據電腦模型推算，在100次推算中，特朗普的勝出機率為51次，賀錦麗為49次。

FiveThirtyEight（538）的推算結果也顯示兩人目前贏面非常接近，截至11月3日，在每100次推算中，約53次為特朗普勝出，約46次為賀錦麗贏，僅餘的不足1次為兩人平手。

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